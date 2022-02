Shimon Hayut, más conocido como Simon Leviev, el estafador de Tinder, tiene planes de debutar en la pantalla grande de Hollywood con un reality de citas, para lo cual se le ha visto en reuniones con su mánager.

El nombre de su nueva mánager es Gina Rodríguez y es representante de la agencia de entretenimientos Gitoni Inc.



Según lo informa el medio ‘ET’, Rodríguez contactó al estafador y le dijo: “Me quedé intrigada por la historia de Netflix. Vi al mejor vendedor del mundo (...) Me dejó muchas preguntas sin respuestas. Creo que hay dos lados en cada historia y todos deberían tener la oportunidad de contar su lado de la historia”.



Según ‘TMZ’, el reality consistiría en que varias mujeres compitan por el amor de Leviev y tengan una cita con él. Aún no se tienen más detalles sobre el futuro show.



Adicionalmente, al estafador se le ha visto en Cameo, una aplicación donde las personas pagan por videos personalizados de personas famosas. Un video de Leviev puede costar entre 200 y 1.400 dólares (entre 792 mil y 5 millones de pesos), según lo informa el medio ‘El Universo’.



Además del reality y sus videos en Cameo, Leviev también planea escribir un libro y sacar un podcast sobre tips de lo que se debe y no se debe hacer en citas con mujeres.

Sus estafas

La historia de este hombre se hizo muy conocida por su documental en Netflix y por el auge que este ha tenido en redes sociales.



Leviev estafó a varias mujeres que encontraba en Tinder, una plataforma de citas. Allí las contactaba, las invitaba a salir a lugares muy lujosos, las conquistaba y luego las engañaba.



Su estrategia era inventar historias a sus exnovias, diciéndoles que lo estaban persiguiendo y que su vida estaba en riesgo.



Posteriormente, Leviev aseguraba que no podía usar sus tarjetas de crédito porque mediante ellas podría ser localizado. Ante esto, el estafador le pedía millonarios préstamos a su novia de ese momento, para luego desaparecer con el dinero y dejar deudas impagables a su víctima.



La historia del estafador de Tinder lo hizo saltar a la fama. Foto: Instagram: @simon__leviev__official_____

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte fueron las mujeres que cayeron en las trampas de este estafador, y quienes relataron sus historias para realizar el documental que le dio la vuelta al mundo.



Después de haber sido acusado y juzgado por sus estafas, Leviev fue condenado a quince meses de prisión en 2019, de los cuales solo cumplió cinco por un programa que pretendía reducir la población carcelaria durante la pandemia.



Aunque los administradores de Tinder afirmaron en ‘TMZ’ que las cuentas del estafador serían canceladas, se le vio activo en otras redes sociales como Instagram y ahora tiene su nueva aparición con su futuro reality, libro y podcast.



