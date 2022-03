Simon Leviev, más conocido como el estafador de Tinder, cayó en su propia trampa cuando accedió a pagar cerca de 6.000 euros para que una plataforma digital desconocida verificara su cuenta de Instagram y la de su pareja.



De acuerdo con el portal TMZ, el hombre fue contactado por una mujer que supuestamente trabajaba para la empresa Meta o Facebook, quien le aseguró que podría realizar el proceso de verificación de sus cuentas de redes sociales para asegurarse de que los perfiles falsos con el nombre Leviev quedaran bloqueados de las plataformas sociales.



Pese a que la mujer utilizó la misma técnica que el estafador de Tinder usaba para engañar a sus víctimas, Leviev aceptó y pagó una millonaria cifra para realizar el proceso sugerido por la mujer al otro lado del teléfono.



Pese a todas las irregularidades de la llamada donde le ofrecieron el servicio, Simon Leviev aceptó tener una video conferencia con la mujer, quien instaló un fondo de pantalla que la hacia parecer estar dentro de una de las oficinas de Meta, luego de eso, el hombre realizó los depósitos y con el pasar de las horas evidenció que la cuentas seguían sin verificarse.



Leviev pagó cerca de 6.000 dólares por el servicio para sus redes sociales y terminó estafado. Foto: Twitter

Ahí, el hombre sorprendido, llamó a la empresa y se llevó la gran sorpresa de que efectivamente sus cuentas no estaban verificadas y que no lo estarían porque Meta no cobra por ese proceso que se hace por medio de una solicitud en la misma plataforma.



Pero este no sería el primer golpe que el hombre ha sufrido en las últimas semanas. Se conoció que la verdadera familia de apellido Leviev demando al estafador por haber usurpado el apellido familiar para cometer delitos y sobre todo, por haber dañado la reputación de quienes portan ese apellido.

EL TIEMPO