El español que dejó el fútbol y brilló en una serie de Netflix

Jesús Mosquera, conocido por su participación en la exitosa serie española 'Toy Boy' de Netflix, contó que dejó atrás su carrera en el fútbol para abrazar la actuación.



En 2021, se hizo ampliamente reconocido por su papel en la mencionada serie, en la que interpretó a un stripper acusado de homicidio, marcando un importante cambio en su vida.

Mosquera, tras su incursión en la actuación, decidió explorar nuevos desafíos en Buenos Aires, Argentina.



Ahora, se prepara para debutar en teatro en la obra 'Somos nosotros', una comedia que aborda temas relacionados con el amor y las relaciones de pareja. Compartirá el escenario del Multitabaris Comafi con Denise Dumas, Gastón Soffritti, Sofía Pachano y Lionel Arostegui.



El actor de 30 años considera que esta obra brinda la oportunidad de que las parejas aborden conversaciones incómodas y crezcan juntas, ya que la vida implica evolucionar.

En una entrevista exclusiva con La Nación, Mosquera compartió sus impresiones sobre esta nueva experiencia en Argentina. Destacó el intercambio cultural y las amistades que ha forjado en el elenco. Además, habló sobre la reacción del público argentino al reconocerlo por su papel en 'Toy Boy' y su aprendizaje del lunfardo, el dialecto local.



De futbolista a actor

Jesús Mosquera, antes de su exitosa carrera como actor, tuvo una carrera de 20 años como defensor central en equipos de fútbol españoles como el Málaga, el Athletic de Bilbao, el Betis B y el Antequera.



Sin embargo, tras una pausa en su carrera futbolística, aceptó la oportunidad de protagonizar 'Toy Boy' y se embarcó en una nueva aventura en el mundo de la actuación.

"Dejar algo que llevas haciendo durante 20 años fue muy difícil. Yo era una persona que veía ocho partidos el fin de semana y no sabía lo que era un set, ni tampoco había tenido curiosidad por actuar. Pero tomé la decisión porque en ese momento tenía 24 años y sabía que mi carrera como futbolista podía durar seis u ocho años más como mucho; sabía que en el futuro me tenía que buscar otra profesión. Si bien mi mente estaba enfocada en el deporte y en estudiar algo vinculado a eso, cuando me llegó esta oportunidad dije: 'Sé que voy a tener que dar el paso con 24 años o con 30 y esta oportunidad no sé si la voy a volver a tener después, así que me lancé a la pileta'. Además, todo lo que me ofrecían era puro aprendizaje: aprender a actuar, a bailar, a hacer una dieta para cambiar mi físico, tener energía para aguantar todo un día de rodaje. El saldo era más que positivo", dijo para el medio argentino.

Nuevo proyecto en Argentina

Mosquera expresó su entusiasmo por su carrera y su decisión de trasladarse a otro país y explorar una nueva cultura.



Además de la emoción por su obra de teatro, el actor admitió sentir cierto miedo y dudas al principio debido a su temor a salir de su zona de confort. No obstante, consideró esta experiencia como una oportunidad para aprender y crecer.

"El balance es más que positivo, una de las mejores experiencias de mi vida. Todos me decían que me iban a tratar súper bien aquí, que iba a aprender muchísimo, que me iba a encantar Buenos Aires. Vine con las expectativas muy altas y ya desde el primer día supe que este era un lugar muy especial para mí. Llevo un mes y es como si solo llevara tres días, se me pasa el tiempo volando", aseguró.



El balance de su tiempo en Argentina ha sido sumamente positivo, y destacó la calidez y la amabilidad de su elenco. La interacción con el público argentino también ha sido una experiencia agradable, ya que algunos espectadores lo reconocen por su participación en 'Toy Boy'. Mosquera se siente conmovido por hacer felices a las personas y disfruta de la interacción con los admiradores de su trabajo.



Hablando sobre la obra 'Somos nosotros', Jesús Mosquera elogió el guion y la complejidad de los personajes. Destacó que la trama de la obra lo hizo reflexionar sobre sus propias creencias relacionadas con el amor y las relaciones de pareja, al cuestionar aspectos como la monogamia, el machismo y la posesión. El actor detalló su papel en la obra, donde interpreta a un hombre que debe lidiar con la revelación de su pareja sobre un nuevo amor.

En cuanto a su debut teatral, Mosquera expresó su aprecio por la posibilidad de ensayar y trabajar estrechamente con sus compañeros de reparto. Aunque disfruta de esta faceta del teatro, señaló la diferencia clave con respecto a la actuación en televisión o cine, que es la sensación de vacío y falta de red en el escenario. Sin embargo, destacó que esta sensación desafiante lo hace sentir alerta y es una experiencia enriquecedora.



Finalmente, señaló que llegó a la conclusión de "que soy una persona que intenta hacer lo mejor posible con las herramientas que tiene. Que siempre está dispuesto a aprender y a evolucionar a pesar del miedo que pueda generarle salir de la zona de confort y que, sobre todo, busca ser feliz".

