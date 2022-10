Shakira ha estado en el ojo del huracán desde que anunció su divorcio con el jugador Gerard Piqué. Los medios internacionales no sólo han tenido interés en el hecho, sino en todo lo que gira a su alrededor. Desde declaraciones polémicas, hasta la custodia de sus hijos.

Sin embargo, una de las cosas qué más ha dado de qué hablar, ha sido el repunte de la carrera artística de la colombiana y con ello todas sus actividades.



Esto por supuesto incluye eventos y actividades para volverse a incorporar poco a poco, después de cinco años de ausencia.

La cantante se encuentra trabajando en un nuevo álbum, después de cinco años de espera. Foto: Instagram: @shakira

Shakira publicó el pasado 12 de septiembre un video en donde saluda a sus fanáticos y les agradece por estar ahí. Al parecer, habría terminado una de las jornadas de grabación para su próximo sencillo, que está haciendo con Ozuna, el cantante puertorriqueño.



Y es aquí cuando entra el hombre que se ha robado toda la atención en redes sociales, gracias a su aspecto físico.

En los comentarios de la publicación se podía leer como varios usuarios no sólo le enviaban mensajes de apoyo a ella, sino que muchos se fijaron en el hombre de camisa blanca que al parecer estaba cuidando de ella.

En redes, los fanáticos se fijaron en el guardaespaldas de la barranquillera. Foto: Instagram @shakira

Y en efecto, se trata de Joel Arazu, el nuevo guardaespaldas de la cantante. Aunque no se tiene mucha información sobre quién es, se sabe que ha estado cuidando a la artista y a sus hijos debido a la gran cantidad de paparazzis que suelen seguirlos.



Arazu se ha convertido en una de las figuras más importantes en las últimas semanas, gracias a que muchos internautas consideraron que él podría ser el candidato perfecto para una nueva relación con la intérprete del éxito musical Hips don’t lie.



Ozuna habla de Shakira y Piqué en su nueva canción ‘Te pienso’

Durante el mes de septiembre, el ‘Negrito de ojos claros’ y Shakira hicieron que las redes explotaran al subir unas historias en donde se veían grabando el videoclip de su próxima canción “Monotonía”.



Desde entonces se ha especulado que esta podría hablar de la reciente ruptura o de los 11 años de relación entre el jugador de La Liga club Barcelona, Gerard Piqué y la cantante colombiana, Shakira.



Aún así, quien parece adelantarse un poco a esto es Ozuna con su más reciente canción ‘Te pienso’.

La canción habla de cómo cuando se sale de fiesta o se bebe, la persona con la que ya no estamos aparece constantemente en recuerdos. Sin embargo, la canción contiene una estrofa muy particular que llama la atención.



En la canción, el cantante y compositor dice: “Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan hasta en el medio del mar". Una directa referencia a la ruptura de su amiga con el jugador.

