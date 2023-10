Millones de suscriptores de Netflix en todo el mundo disfrutan de una amplia gama de contenido que abarca desde documentales hasta series y películas de todas partes del mundo.



En su catálogo diverso, una reciente producción ha logrado destacar y se ha convertido rápidamente en tendencia, ubicándose entre lo más visto en la plataforma de streaming.



En esta ocasión, '¿Quién Mató a Jill Dando?' es una escalofriante docuserie que debutó en la plataforma esta semana y ha captado la atención de un público global.

¿De qué trata '¿Quién Mató a Jill Dando?'?

La sinopsis oficial de esta producción aclara: "Este exhaustivo documental repasa el trágico asesinato de la popular presentadora de televisión Jill Dando en 1999, un caso que sigue desconcertando tanto a expertos como al público".



La serie fue dirigida por Marcus Plowright Foto: Glamour UK.

Dirigida por Marcus Plowright, esta docuserie británica examina con detalle el impactante asesinato de Jill Dando en 1999, un crimen que conmocionó a toda Gran Bretaña y que aún permanece sin resolver.



La docuserie ha sido aclamada tanto por la crítica como por los suscriptores de Netflix, quienes la recomiendan efusivamente en las redes sociales. La mayoría de los críticos destacan su profundidad y seriedad al abordar el caso, a pesar de las numerosas teorías y sospechosos considerados.



El misterio que rodea este crimen sigue resonando en la sociedad británica y más allá, dejando una marca indeleble en el periodismo y la sociedad en general.

Dos décadas después: esto es lo que se conoce del caso

En abril de 1999, la destacada presentadora y periodista de la BBC, Jill Dando, fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en un caso que conmocionó a Gran Bretaña.



A pesar de haber sido una de las investigaciones de asesinato más grandes y de alto perfil en la historia británica, el caso sigue sin resolverse 24 años después.

El documental de tres partes de Netflix se adentra en el asesinato de Jill Dando, conocida como la "chica dorada de la televisión británica", famosa por su trabajo en programas como 'Crimewatch' y 'Holiday'. La serie documental presenta testimonios de familiares, amigos y colegas, incluyendo a Jennie Bond de la BBC, quien dio la noticia de su asesinato en vivo.



El documental también explora diversas teorías sobre el asesinato, desde la posibilidad de un acosador de celebridades hasta sicarios profesionales. Incluso se menciona una llamada anónima que vinculó el asesinato con el bombardeo respaldado por el Reino Unido en Serbia.



El hermano de Jill, Nigel Dando, plantea su propia teoría de que el asesino pudo haber sido un desconocido en el lugar equivocado en el momento equivocado.

El asesinato de la periodista generó consternación en el 99. Foto: Netflix

A pesar de la falta de resolución, Nigel no espera que la policía logre atrapar al responsable en este momento, pero espera que el documental pueda despertar la memoria de alguien con información clave.



El documental también analiza el arresto y posterior liberación de Barry George, quien fue inicialmente condenado por el asesinato de Dando pero luego fue exonerado. El caso de George se convirtió en un fenómeno mediático, pero no pudo obtener compensación por convicción errónea.



El último episodio del documental enfrenta al abogado de George con el jefe de policía, quienes tienen opiniones opuestas sobre la culpabilidad del sospechoso. El misterio en torno al asesinato de Jill Dando continúa sin resolverse, pero este nuevo documental de Netflix espera arrojar luz sobre un caso que ha desconcertado al público británico durante décadas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

