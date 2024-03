Él es el otro hijo de Luly Bossa que la acompaña en su duelo por la muerte de Ángelo

Luly Bossa dio a conocer a través de un video subido a su perfil de Instagram que su hijo Ángelo falleció. Sobre las 10 de la mañana del 9 de marzo, la actriz

En ese momento, la mujer, de 60 años, aseguró que intentó realizar un en vivo en la red social, para contarle a quienes siguieron su historia con Ángelo, qué pasó con él y por qué se fue de repente, pero no fue posible.

Asimismo, la actriz pidió ayuda económica, debido a que no tenía seguro médico y no esperaba que su hijo falleciera repentinamente.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo Bossa en Instagram.

El 10 de marzo, mientras estaba en la velación, Luly compartió otro video para reiterar que quería hablar con sus seguidores para dar a conocer los motivos por los que su hijo murió y, posiblemente, realizará un en vivo en TikTok.

“Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor”, agregó.

El otro hijo de Luly Bossa

En medio de esta triste historia, muchos internautas se preguntaron si la actriz tiene más hijos. Lucciani Bossa, es su primogénito, pero de él se sabe poco porque ha preferido mantener un perfil bajo.

En mayo del 2021, Luly Bossa habló del joven en una entrevista con ‘Diva Rebecca’ y contó que su hijo tuvo problemas con las drogas, hecho que le hizo perder oportunidades de figurar en la pantalla chica.

“Tuvo varias oportunidades en su vida, porque además de guapo, lo llamaron para aparecer en algunos capítulos de una serie y en el último que le tocaba grabar, se desapareció, madrugó y tomó una flota y se fue, me hizo quedar como un cuero”, declaró.

La relación de la actriz y su hijo mayor fue muy difícil, e incluso, por sus adicciones, ella lo echó de la casa cuando tenía 17 años, le aseguró a la revista ‘15 Minutos’.

Todo mejoró cuando el joven decidió entrar a rehabilitación, y ahora, gracias a lo que se conoce por la descripción de su perfil de Instagram, trabaja como productor audiovisual.

Igualmente, Lucciani Bossa, fue acusado de agresión física, hace tres años por una mujer llamada Luz Marina Aguilera, quien habría sido su pareja.

Sobre si se llevó a cabo un proceso mediante las autoridades y un posible desarrollo, no se conocen detalles.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

