Él es el novio de ‘Beba’, la integrante de Alpha en el ‘Desafío XX’ que ha generado polémica

El primero de abril Caracol Televisión estrenó el ‘Desafío XX’, esta edición del reality, que conmemora 20 años al aire, promete ser una celebración llena de novedades y emoción. Fueron 32 participantes los que llegaron a Tobia a conformar los cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Los productores han indicado en diferentes ocasiones que el ‘Desafío XX’, los Súper Humanos deben contar con un excelente estado físico y resistencia física y mental, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.

Fueron 32 participantes los encargados de conformar los 4 equipos del ‘Desafío XX’, durante las dos primeras semanas de competencia han sido cuatro eliminados, Vittorio del equipo Gamma, Ana del equipo Omega, Caipe del equipo Beta y Lina del equipo Omega.

Tras las primeras semanas de convivencia y sorpresivos cambios en el juego, han nacido algunas rivalidades debido a las diferencias en personalidades y hábitos de convivencia, uno de los más notorios entre Beba y varios de sus compañeros de equipo Alpha, pues la barranquillera ha tenido varios roces con diferentes integrantes de ‘El Desafío’.

'Beba' ha sido sentenciada a muerte dos veces en las dos semanas de competencia, y ha ganado gran popularidad debido a sus acciones y comentarios; sin embargo, muchos se han interesado por la vida de la modelo fuera del reality.

El nombre real de la joven es Valerie de la Cruz Millán, tiene 25 años y se destaca porque tiene diversas profesiones, ya que es ilustradora, modelo, cantante y emprendedora de una repostería con enfoque saludable.

‘Beba’ es oriunda de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, y su objetivo dentro de la competencia es “Traer felicidad, arte, mucha buena vibra y lo más hermoso que hay de la costa caribe colombiana”, según lo explicó para ‘Caracol TV’.

De igual forma, la participante asegura que tiene una relación muy estable, le contamos quién es su pareja y a qué se dedica.

La joven es actriz y modelo, tiene 25 años y está completamente enamorada de su novio, Andrés Gómez, a quien ha mencionado en varias ocasiones, pues decidió dormir en el sofá para no compartir cama con otra persona.

El joven se ha referido al tema en redes sociales, donde defiende a la mujer y está de acuerdo con todo lo que ha hecho hasta el momento por mantenerse en competencia.

El joven se ha referido al tema en redes sociales, donde defiende a la mujer y está de acuerdo con todo lo que ha hecho hasta el momento por mantenerse en competencia.

Por medio de redes sociales, se puede observar que Andrés es amante del ejercicio y tiene varias fotos junto a Beba, donde hablan de su amor.

“Mi novia está en el Desafío XX y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real”, afirmó el hombre en una de sus publicaciones en redes sociales.

