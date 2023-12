Reina Letizia, envuelta en rumores de supuesta infidelidad con un excuñado

Un hecho podría dejar una gran mancha en la realeza de España y es que un empresario aseguró que tuvo un romance secreto con la reina Letizia. La monarca recibió fuertes críticas y no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es el hombre con el que relacionan a la reina Letizia?

Jaime del Burgo se convirtió en tema de conversación en España y en el mundo debido a que a través de su perfil de X (antes Twitter) publicó una foto de la reina Letizia y un mensaje en el que aseguró que ambos tuvieron un amorío extramatrimonial.



Al mismo tiempo que se hizo la publicación, se lanzó el libro ‘Letizia y yo’, escrito por el periodista Jaime Peñafiel, allí Burgo expuso que mantuvo un noviazgo con Letizia cuando era presentadora de un noticiero de la televisión de su país.



El hombre decidió pedirle matrimonio, pero los planes se vinieron abajo cuando apareció el entonces príncipe Felipe, con quien se casó en el 2004.

Jaime del Burgo asegura haber tenido un romance con la reina Letizia

Cabe mencionar que Jaime del Burgo contrajo matrimonio con Telma Ortiz en el 2012, ella es hermana de Letizia. La relación acabó dos años después, pero la demanda de divorcio que presentaron fue negada por Jaime Ignacio del Burgo, papá de Jaime y un prominente político del conservador Partido Popular que fue presidente de la Comunidad Foral de Navarra. Tras intentos fallidos de recuperar la relación, en 2016, lograron separarse.



Según agregó Burgo, entre 2010 y 2011, reinició “una relación amorosa, duradera y continuada”, con la ya entonces reina Letizia. Estas declaraciones generaron gran revuelo entre algunos detractores y simpatizantes de la monarquía.

Los que están interpretando que esta foto significa que Letizia ha tenido algo con su ex cuñado ¿ Se han parado a pensar, que igual Letizia enviase la foto a su hermana en vez de a él, que ahí está embarazada, y que este tío le tiene tanto odio que ha querido montar este circo? pic.twitter.com/1t38aZXMXv — Tinkerbell 🇮🇨🌎🇺🇦 #StandWithUkraine ❤️ (@Andy_sinth) December 3, 2023

Cabe destacar que, este empresario y abogado volvió a encontrar el amor con Lucía Díaz Lijestrom y viven a las afueras de Madrid con su pequeña hija de tres años.

Igualmente, Jaime del Burgo hizo otra publicación en la red social X para decir: “No cambio una coma de mis 'posts' eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me han amenazado de muerte. No me siento orgulloso, pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

El escritor llamó la atención en medio de la pandemia del covid 19, por criticar al gobierno español por el confinamiento. De la misma manera, es un fiel defensor del rey emérito Juan Carlos I, quien se fue a vivir a Abu Dhabi, tras la ola de críticas por el escándalo financiero relacionado con una amante.



Premio Rey de España para el fotógrafo colombiano César Melgarejo

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO