Él es Diego, el hijo que Gregorio Pernía tuvo con una exempleada doméstica

El actor Gregorio Pernía es reconocido por sus papeles en telenovelas como 'La hija del mariachi', 'Las detectivas y el Víctor', 'Sin senos no hay paraíso' y 'Hasta que la plata nos separe'. Actualmente, participa en la cuarta temporada de 'La casa de los famosos', programa en el que destaca por su gran sentido del humor.



En uno de los episodios del 'reality', el cucuteño le contó a sus compañeros en la casa estudio cómo se enteró de que tenía un hijo por fuera de su matrimonio y que había sido fruto del amor que tuvo con una exempleada doméstica cuando él tenía 14 años.

Según relató, el actor se enteró gracias a la intriga que su hijo tenía sobre su papá y, por tal motivo, su madre le contó al joven que su progenitor era el protagonista de 'La hija del mariachi', que en esa época había tenido un gran éxito.



"Cuando el muchacho llegó a Colombia, el muchacho le dijo a su mamá que quién era el papá y le dijo: 'Busque en Google', y él le dijo que buscó Gregorio Pernía, y aparecí en 'La hija del mariachi'", explicó el artista en el 'reality'.



Luego, el joven y su madre lo buscaron para darle la noticia y Pernía tomó la decisión de hacer una prueba de ADN. Los resultados de esta señalaban que era 99.99 por ciento compatible con el actor. Seguido a esto, le dio su apellido y lo hizo parte de su familia, a pesar de las críticas que podía recibir al respecto.



"Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99.99 por ciento. Eso salió hace tres años, yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: 'No vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada de servicio'", dijo Gregorio Pernía.

¿Quién es el hijo de Gregorio Pernía?



Tras la revelación del hijo fuera del matrimonio que tiene el actor con la exmodelo Erika Rodríguez, los fanáticos tuvieron diversas dudas sobre quién podría ser el descendiente que se mantuvo años en el anonimato. Se conoció que el nombre del joven es Diego Fernando Pernía.



En el perfil de Instagram del hijo del actor, se puede observar que cuenta con 29 mil seguidores y su descripción invita a las personas a conocer un poco más de su historia, ya que se puede leer lo siguiente: "Acompáñame para que conozcas un poco más de mi día a día".



Allí también se puede ver que Diego Pernía ya es papá de una joven llamada Valentina Pernía, de quien publica diversas fotos en su cuenta. Lo que significa que el actor de 'La hija del mariachi' ya es abuelo.



Al parecer, el hijo del artista trabaja como maestro de obra, debido a que ha compartido diversas imágenes y videos ejerciendo su labor, ya sea pintando, instalando baldosas para el piso, haciendo las fachadas de diferentes casas, encargándose del diseño interior de algunas viviendas, entre otras actividades.

