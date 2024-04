El error de etiqueta que casi todos cometen en su lugar de trabajo

un error específico que la mayoría de los trabajadores cometen termina por afectar todo el ambiente laboral. olemos pasar más tiempo en la oficina y con los compañeros de trabajo que con nuestra propia familia. En ese sentido, es importante fomentar una imagen profesional y evitar los malos hábitos. Sin embargo,

Seguramente evita molestar a sus compañeros de trabajo con sus actitudes. Pero, se ha puesto a pensar qué tan consciente es de los demás a su alrededor. Pues, de acuerdo con Christina Gialleli, directora de operaciones de personal en la compañía Epignosis, la mayoría de las personas cometen ese grave error de etiqueta social.

En opinión de la directora de la compañía especializada en software, una vez que los empleados regresaron a las oficinas, luego de la pandemia de Covid-19, dejaron de ver los espacios laborales como zonas compartidas, por lo que incluso han tenido que brindar capacitación al respecto sobre cómo comportarse.

En una entrevista que brindó al medio CNBC, Gialleli aseguró que muchos empleados hablan demasiado fuerte en áreas que están destinadas al trabajo individual, o que atienden llamadas personales en zonas compartidas.

Otro error que han notado, aunque parezca una cuestión de sentido común, es que los empleados dejan sus platos sucios en el escritorio y solo los recogen al final del día. Tal como si estuvieran en su casa. Esto es especialmente negativo para los equipos que utilizan escritorios compartidos.

La situación llegó a tal grado que ahora todos los trabajadores tienen que recibir capacitación para conocer una guía de etiqueta en la oficina. Eso implica aprender a respetar a los demás, desde no distraer, no hablar muy fuerte y no dejar tazas de café sucias hasta no ajustar el aire acondicionado para que todo el lugar se congele.

Es importante tener conciencia de los otros en una oficina. Foto:iStock Compartir

Guía de etiqueta para trabajo remoto

el comportamiento de las personas dentro de las oficinas, muchas de las cuales están aprendiendo, o redescubriendo, cómo es que deben relacionarse con los demás en un espacio laboral. Pero, también es importante continuar con las normas de etiqueta Todo lo anterior está relacionado conmuchas de las cuales están aprendiendo, o redescubriendo, cómo es que deben relacionarse con los demás en un espacio laboral. Pero, también es importante continuar con las normas de etiqueta cuando se trata de reuniones virtuales. En ese sentido Gialleli recomienda: