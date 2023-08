El pasado fin de semana, un grupo de hombres cazadores en Mississippi, Estados Unidos, llevó a cabo un acto que ha dejado a muchos usuarios en redes sociales asombrados.

En una noche de intensa acción, Tanner White, Don Woods, Will Thomas y Joey Clark se enfrentaron a un caimán de gran tamaño, tanto así que estableció medidas récord, pesando 364, kilogramos y midiendo 4,34 metros de largo, más de lo que se ha visto jamás en el estado.

La caza se desarrolló en el río Yazoo, en medio de una noche oscura y llena de tensión. Los hombres, quienes tienen años de experiencia en la caza de caimanes, no se conformaron con capturar a ejemplares de menor tamaño, por lo que decidieron ir por uno de medidas gigantescas.



“No estaban dispuestos a conformarse con caimanes de menor tamaño, ya que en sus años de experiencia habían cazado numerosos ejemplares de 3,6 metros”, comentó uno de los testigos de la hazaña para el diario local Clarion-Ledger.



Lo que siguió fue toda una batalla, que duró siete horas y se extendió hasta la madrugada, entre ellos y el animal que paseaba por ese lugar. El caimán gigante se resistía, se sumergía y se lanzaba al agua en repetidas ocasiones. Sin embargo, los cazadores no se rindieron, con paciencia y determinación, lograron someter al animal.

“Lo aguantamos por un buen rato (…) Se sumergía, descansaba y luego se lanzaba. Fue agotador, pero la adrenalina corría tanto que apenas lo notábamos. Fue más cansador mentalmente, porque se escapaba constantemente”, narró Woods, de acuerdo con La Nación.

Horas después, llevaron al caimán a tierra firme y confirmaron oficialmente sus dimensiones, que sorprendieron a toda la comunidad. El reptil fue medido y pesado, ratificando que habían establecido un nuevo récord estatal, superando la marca que se mantenía desde 2017, cuando otros hombres hicieron una hazaña parecida.



La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, generando admiración entre los aficionados a la caza deportiva y la comunidad en general. La página de Facebook Only In The Sipp compartió imágenes de la odisea, haciendo referencia a la película 'Jurassic Park' y celebrando el logro de los cazadores.

La caza de caimanes en Mississippi

Mississippi ha experimentado un aumento significativo en la población de caimanes, en particular en las regiones meridionales del estado. De hecho, el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi (MDWFP) contabilizó alrededor de 5000 encuentros con estos reptiles el año pasado. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar en áreas próximas a cuerpos de agua, como ríos, lagos y humedales.

El control de la población de caimanes es esencial para garantizar la seguridad de los residentes. Por ello, del 25 de agosto al 4 de septiembre de 2023, se lleva a cabo la temporada de caza de caimanes en Mississippi.



Durante este periodo, solo aquellos cazadores con licencia adecuada pueden participar en actividades para reducir el número de estos animales. Es vital subrayar que intentar cazar caimanes sin la debida autorización no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso.

Los caimanes jóvenes suelen dispersarse hacia nuevos territorios a finales de la primavera y principios del verano. Foto: iStock

El MDWFP ha señalado que, a finales de la primavera y comienzos del verano, los caimanes jóvenes tienden a desplazarse en busca de nuevos hábitats. Esto puede llevarlos a zonas poco comunes y cercanas a la población, incluyendo estanques agrícolas, bordes de carreteras, estacionamientos, patios residenciales y hasta áreas de edificaciones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

