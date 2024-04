¿Qué significa el código A-113 que aparece en casi todas las películas de Disney, Pixar y Marvel?

¿Ha notado en alguna ocasión que sus películas favoritas de Disney Pixar tienen un código en común? Es un ‘easter egg’ que se repite constantemente en las producciones animadas de la compañía.

En escenas importantes de películas como ‘Buscando a Nemo’, el pez payaso del arrecife que pierde a su hijo y lo busca por todo el océano, o ‘Toy Story’, es común encontrarse escondido uno de los grandes toques de Pixar: el código A-113.

Tanto en ‘Cars’, ‘Los Increíbles’, ‘Bichos’, ‘Ratatouille’, entre otras grandes y populares producciones de Disney y Pixar, se puede encontrar el guiño de los animadores detrás de estas películas animadas.

¿Qué significa el código A-113?

Múltiples teorías conspirativas giraban en torno al debate del significado de este enigmático código. Sin embargo, no es más que el número de salón, en el que muchos animadores de Pixar tomaron clases en California Institute of the Arts (CalArts), tal y como lo afirma Disney Latino.

En esta clase se encontraban dos de los grandes animadores y creadores de Pixar: John Lasseter y Brad Bird. De hecho, el mismo John Lasseter fue quien desveló el misterio al comentar que él y su compañero estuvieron en ese salón “en el instituto de California y Brad Bird puso el número en sus películas. Yo también deseaba ponerlo".

Escenas con el código A-113

El gremio de animadores se ha encargado de camuflar su particular y pequeña huella en las películas animadas más queridas del mundo. Por esto, a continuación, se presentará una lista de los ejemplos donde puede descubrir este guiño.

Up. Foto:Disney Latino. Compartir

La princesa y el Sapo. Foto:Disney Latino. Compartir

Los Increíbles. Foto:Disney Latino. Compartir

Bichos. Foto:Disney Latino. Compartir

Johan Steven Guerrero

Redacción EL TIEMPO.