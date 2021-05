Así fue el encuentro entre Mateo Carvajal y Jessica Cediel

Desde comienzos de abril se comenzó a hablar sobre el interés del ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017', Mateo Carvajal, por conseguir una cita con la presentadora de 'Bingos Felices', Jessica Cediel.



Después de tanto insistir, la bogotana, de 39 años, aceptó a ir por un café con el ex novio de Melina Ramírez. La tan anhelada cita se llevó a cabo este lunes 17 de mayo, en Bogotá.



Carvajal, quien se encontraba en Miami, Estados Unidos, viajó a la capital de Colombia ya que esa fue una de las condiciones que le puso la modelo para aceptar la invitación.



Ambos compartieron pequeños detalles sobre el encuentro.



Por su parte, Mateo publicó una historia de Instagram en la que aparecía dentro de su carro esperando a la presentadora. "Ya está bajando mi cita para el café. Nunca la he visto en persona”, afirmó el paisa.



Por otro lado, la modelo publicó un boomerang en el que se le ve junto a Mateo. En el corto video que compartió en sus historias escribió un emoji de un pato (como Cediel se suele referir al famoso) y un café.



(Si nos lee desde la app vea aquí las historias que publicaron ambos famosos).



Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre el encuentro, Jessica dejó claro desde el principio que son amigos y que no quiere "que vengan a dañar mi corazón”. Sin embargo, la persistencia de Mateo genera suspicacias entre sus seguidores.



Recordemos que en ocasiones anteriores, a través de sus historias de Instagram, el famoso había invitado a Cediel a que se animara a acompañarlo a diferentes planes que hacía con amigos.



A pesar de que la modelo nunca le contestó de manera pública, el influenciador no se dio por vencido y decidió enviarle un corazón repleto de rosas rojas que tenía una tarjeta con la inicial del nombre del famoso y que en su interior decía: “Jessica: para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”.



Por tanto, Cediel realizó una historia en su cuenta de Instagram, para que sus más de 8 millones de seguidores la ayudaran a elegir si aceptaba o no la invitación. Luego reveló los resultados y más de 300 mil personas votaron por el sí, razón por la cual aceptó con la condición de que el paisa tenía que ir a Bogotá y que era una cita "en son de amigos".



(Si nos lee desde la app vea aquí la respuesta que le dio Cediel a Mateo).



Recordemos también que el famoso compartió que le pidió ayuda al cantante de música popular Jessi Uribe a quién le preguntó por una canción que le pudiera dedicar a la presentadora. El artista le respondió con un fragmento de su canción 'Matemos las ganas'.



Varios seguidores han señalado que ambos se encuentran solteros y que harían una buena pareja.



