El emotivo mensaje de la mamá de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, sufrió en la madrugada del 3 de marzo de 2020 un accidente cerebro vascular. Por esos días, tanto la figura de la Juventus como todos sus familiares vivieron momentos de angustia debido a una hospitalización con algunas fases complicadas.

La mujer de 66 años tuvo que pasar varias semanas en un centro hospitalario con todos los cuidados necesarios para su recuperación y justo un año después, cuando se encuentra mejor de salud y sin secuelas graves por el episodio, recordó con una publicación que vio de cerca la muerte.



El mensaje

El siguiente es el escrito de Dolores Aveiro, traducido del portugués:



"Por suerte logré agarrarme de una luz, una luz que me tiraba hacia arriba, una luz que insistía obstinadamente en que era solo un obstáculo más que superar y otra historia de superación que contar.



Nunca hablé abiertamente de lo que pasó en realidad, solo porque me recuperé y casi el 100 por ciento de la gente piensa que no pasó nada o que el susto que les di a mis hijos y a los que realmente me aman fue menor.



Me quedé en una cama de hospital, conectada a decenas de cables. Las horas posteriores al hecho fueron una tortura. No sabían cómo iba a despertar, no sabían cómo sería el daño, tenían miedo de perderme, miedo de que me incapacitara, sin reconocerlos y con muchas limitaciones.



Me desperté, unas horas después, sin saber qué me pasaba. Miré hacia adelante y vi a mis hijos, alrededor de mi cama. Estaba rodeada de máquinas, sin poder moverme".



También recordó que a pesar de la difícil situación pudo volver a hablar y mover su brazo izquierdo, que había perdido movilidad, entre otros detalles de la recuperación. Al final de la publicación, la madre de la estrella del fútbol aseguró que contaba su historia porque quería ser una inspiración para todos los que se identificaban con ella.