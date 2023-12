El elemento que debe tener el kit de carretera que muchos no saben y podrían multarlo

En diciembre los más pequeños del hogar salen a tomar sus vacaciones, por lo que muchas familias planean viajar en esta época para que los niños puedan disfrutar de su descanso escolar y, al mismo tiempo, muchos se dirigen a sus pueblos natales para disfrutar junto a su familia.



(Lea también: ¿Qué vehículos tendrán descuento en el SOAT en el 2024?).



En estos paseos es importante alistar las pertenencias de cada miembro de la familia, documentos e información médica, algunas personas consideran relevante tener una ‘playlist’ para escuchar música durante el viaje por carretera. Entre todas estas cosas, no puede faltar el botiquín de emergencia.

Esto porque en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito se exige que todos los vehículos porten su kit de carretera con elementos básicos de seguridad vial, si usted no lo lleva en su carro o tiene alguno de los productos vencido, se le puede imponer una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes.



(Siga leyendo: Carro: ¿cuándo cambiar la correa de distribución y así prevenir el desgaste del motor?).

¿Qué debe tener su kit de carretera?



Para casos de emergencia o cambios de llantas, es necesario que dentro de su kit de carretera se encuentre un neumático de emergencia, un gato que tenga la capacidad de elevar su vehículo, al igual que una cruceta que pueda aflojar los tornillos de las ruedas.



Si su motor se llega a calentar y necesita estacionarse a un lado de la vía, es necesario contar con dos señales de carretera en forma de triángulo, con un material reflectivo y con sus respectivos soportes para que puedan mantenerse firmes.



(De interés: El hábito desconocido que baja el riesgo de muerte ante un choque).

#alianzacomercialdeseguros #carros #vehiculos #kitdecarretera #semanasanta #viaje #carretera #PepsiApplePieChallenge ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz @alianzacomercialseguros Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, prepara tu botiquín para tu kit de carretera con lo siguiente. 1. Un par de guantes de látex para mayor protección e higiene. 2. Gasa estéril para limpiar, cubrir heridas o detener sangrados. 3. Tijeras para cortar vendas, ropa o gasas. 4. Bajalenguas de madera que podrías usar para inmovilizar fracturas en los dedos. 5. Vendas elásticas para sujetar compresiones 6. Algodón para aplicar solución salina, alcohol, agua oxigenada o cualquier líquido que necesites. Nunca lo pongas seco en una herida. 7. Curitas y microporo para cubrir heridas leves 8. Agua oxigenada y alcohol antiséptico para desinfectar la zona. 9. Suero fisiológico en caso de una deshidratación o también es útil a la hora de limpiar o lavar heridas y tratar quemaduras. 10. Yodo povidona o time rosal para desinfectar. Recuerda que nuestro seguro todo riesgo también cubre daños personales, contáctanos en www.acolseg.com.co para más información. #fyp

Debe tener listo su botiquín de primeros auxilios con antisépticos, tijeras, algodón o gasa estéril, esparadrapo o vendas adhesivas, jabón, analgésicos, vendas elásticas y una linterna, como mínimo, según ‘Autonal’. También puede adicionar guantes, desinfectante para manos, algodón, jeringa y un termómetro.



Para evitar algún incendio, debe tener un extintor que no se encuentre vencido, debe recargarse anualmente, que su alcance mínimo de descarga sea de un metro. Cabe recalcar, que estos pueden tener cualquier agente que funcione contra fuegos de clase A, B, y C.



También es importante que tenga algunos tacos que permitan bloquear el vehículo, una caja de herramientas con alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Para finalizar, muchos no conocen que se debe incluir un chaleco reflectivo que evita accidentes mientras revisa algo en su carro.

Estas son las recomendaciones para su vehículo antes de salir a carretera

Más noticias en EL TIEMPO

El Ferrari 250 GTO y los otros carros de colección más caros del mundo

¿Por qué hay que abrochar los cinturones de seguridad de atrás aunque nadie viaje?

BMW: ¿cómo llegó la marca alemana a Colombia?

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO