¿Qué es el ‘efecto James Bond’ y cómo se puede dorminar?

Las comunicaciones no verbales competen entre un 60% a un 85% de la comunicación diaria de las personas y dicen mucho de sus estilos de vida, de su salud emocional, de su psicológica.



Algunas investigaciones han determinado que líderes con salarios más altos, mayor poder e influencia en la sociedad, tienen una característica promedio en general: el ‘efecto James Bond’, que consiste en lograr transmitir un halo de confianza, seguridad, autocontrol y poder en sus perfectas proporciones.

A continuación, algunos tips para que usted también pueda alcanzar el ‘efecto James Bond’.

Ropa e higiene

Estudios de psicología determinan que la indumentaria dice mucho de la conducta de una persona, dado que la ropa en sí es un canal de comunicación no verbal. James Bond siempre se muestra impecable y esto demuestra autoestima y autoconfianza.



Según los estudios del psicólogo Edward Thorndike, lo primero que conocemos de una persona condiciona y determina la percepción que se tenga de ella. A eso lo denomino el ‘efecto Halo’, que consiste en juzgar a alguien que no conocemos por la primera impresión que nos ha producido, por su profesión, higiene, por su estética y apariencia en general.



Por ende, es importante ser autocrítico y analizar qué imagen está proyectando en su entorno laboral y personal.

Espacio y control

El antropólogo estadounidense Edward Hall identificó a la proxémica como la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros.



Al estudiar la proxemia de los animales, identificó que existen esos ‘campos invisibles’ de interacción con los humanos y observó que, tanto los animales como los humanos de mayor jerarquía, guardan mayor distancia de los de menor jerarquía para mantener su estatus. Esto se debe a que no se quiere afectar la integridad y mantener el control por sobrevivir.



Así las cosas, en los humanos se pueden destacar dos tipos de estatus psicológicos que se observan desde lo corporal: alto y bajo. La gente de alto estatus mantiene tanto la cabeza, la corporalidad, la postura y la voz en alto. Mientras que las personas de menor estatus, todo lo contrario, además no lideran.



Para lograr dominar todo entorno, se requiere una sutileza. Entre más amplia estén las extremidades, un mentón nivelado, pecho en alto (sin exagerar), una postura erguida y los brazos extendidos, generan en el entorno más dominancia. Tanto de pie como sentado.



Un tip que debería tener en cuenta es que al entrar a espacios ajenos, independientemente que esté en su hábitat, sepa desplazarse y moverse con naturalidad. No se desplace sin rumbo fijo, menos hurgue el entorno ni camine de un lado a otro sin sentido porque se percibirá nervioso y asustadizo. Y cuando se enfrenta a una situación negativa, la mejor reacción es no reaccionar.

Cuando se enfrenta a una situación negativa, la mejor reacción es no reaccionar. Foto: 123rf

Modales y empatía

Los buenos modales son un reflejo de una consciencia sensible y empática ante las emociones de los demás. Por ende nunca confíe en una persona que lo respeta a usted, pero irrespeta con desdén e indiferencia a los de menor jerarquía.



Eduque con el ejemplo, ya sea manteniendo abierta una puerta, siendo puntual, llevando algún presente a una invitación en casa ajena, diga ‘buenos días’ y ‘por favor’, de las gracias, de paso en la vía, devuelva invitaciones desinteresadamente. En fin, todos estos son signos de buenos modales.

Manos y miradas

Estudios neurológicos afirman que el contacto visual proyecta confianza, seguridad y control. Aunque lo importante es una mirada que no busque aprobación, sino mantener el encanto y control del momento.



Hay que tratar de mantener el contacto visual entre el 70% al 80% del tiempo que hable con alguien. Mirar siempre fijamente genera intimidación y locura. Sea medido, para tener interacciones más amenas.



Seguido de la mirada sepa sonreír. Una sonrisa puede hacer que la gente recuerde a la persona que conocieron y el contexto de la reunión, especialmente si lo percibieron como algo positivo.



Al sonreírle a alguien a menudo también activa el instinto de la otra persona para devolver el gesto, y ese movimiento muscular, a su vez, puede afectar positivamente el estado emocional de los otros.



También están los movimientos de las manos, que deben ser lentos, pero asertivos: manos abiertas a la altura del ombligo y máximo en el pecho para proyectar confianza, credibilidad y calma.

Sonreír es muy importante. Foto: 123rf

Tics nerviosos

El acicalamiento es el proceso corporal en el que las personas se tranquilizan cuando están nerviosos. Todo tic nervioso es una respuesta del miedo, y se manifiesta cuando juegan con el pelo, mueven los pies rápidamente, se tocan constantemente el rostro, se quitan los cueros de los dedos, muerden las uñas, juegan con elementos puestos en la mesa.



El comportamiento ansioso y repetitivo a menudo quita la imagen que intenta retratar: un líder calmado, fresco y sereno.



Cuando esto suceda, tome 3 profundas respiraciones, retenga por 2 segundos el aire, y bótele por 4 segundos. Luego observe cómo se siente y cómo su enfoque sale de su cabeza y entra en su cuerpo. Esto le permitirá oxigenar mejor su cerebro, nivelar las frecuencias de hiperactividad cerebral y así aliviar esos niveles de ansiedad.



Felipe Riaño Jaramillo

Experto en ciencia del comportamiento