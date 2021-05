El drama que ha vivido la presentadora Jéssica de la Peña por el covid

La periodista y presentadora Jéssica de la Peña informó a través de su cuenta de Instagram que la madre de su esposo, Ernesto Chalela, falleció tras contraer covid-19.



Días atrás, la mujer, nacida en Estados Unidos y criada en Barranquilla, contó que se había contagiado con el SARS-CoV-2 junto a sus dos hijos, Luna y Sebastián, y su esposo. Debido a esta situación, su familia se encontraba enfrentando un momento muy difícil.



“La verdad es que sí, mi familia y yo estamos pasando por un momento muy difícil, tiene que ver con covid. Mi esposo y yo ya estamos bien, los niños están bien, pero a mi suegra y a mi esposo les dio muy duro”, contó la presentadora, de 43 años, en un video anterior.



Aunque el resto de sus miembros familiares se recuperaron satisfactoriamente, el virus le ganó la lucha a su suegra, quien falleció este fin de semana. Este 2 de mayo la periodista de ‘RCN’, compartió un sentido mensaje en el que aseguró que se trataba de su “segunda madre, amiga, alcahueta y compañera”.



“Extrañaré hacerte visita en el cuarto por las noches, compartir gustos y comida, hacer planes. Entrar a la casa y saber que no vas a estar más, es muy duro!! Hasta el final mantuvimos la fe y esperanza de que tú como siempre, ‘resolverías’. Pero Dios te quiso a su lado y no hay nada que cuestionar. Con el corazón partido en mil pedazos acepto tu partida, luchando como la guerrera que eras, hasta el final”, fue parte de su mensaje.



La famosa también le agradeció a los médicos por la labor que hicieron con su ‘negra adorada’. Mencionó puntualmente a Gestión Salud IPS y Colsanitas, dándoles las gracias por “por ayudarnos en todo lo que ella necesitó y seguir ayudándonos en este momento”.



“Nos volveremos a encontrar cuando me toque ir de paseo al cielo, por ahora, miraré hacia arriba, te hablaré e imaginaré lo que me contestarías con tu desparpajo y buen humor. Te prometo no dejar que Luna se olvide de ti y que Sebas te conozca más”, concluyó en el post que actualmente cuenta con más de 24 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios de apoyo a la periodista.



Jéssica de la Peña no ha sido la única famosa que se ha visto afectada por la pandemia. El pasado 24 de abril la actriz Cony Camelo, de 44 años, contó a través de su cuenta de Twitter que su tía y primo estaban internados en unidad de cuidados intensivos tras haber contraído covid-19.



“Mi primo tiene autismo y un leve retraso y está en la UCI. Mi tía también. El coronavirus nos dio donde más nos duele”, aseguró la artista recordada por su papel en de 'Hilda' en la telenovela ‘Los Reyes’.

