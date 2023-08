En un mundo donde la memoria es efímera y el olvido es casi inevitable, existe un enigma que desafía todas las nociones convencionales sobre estas dos habilidades.



Imagine tener la capacidad de revivir cada día de su vida con una claridad asombrosa, como si fueran escenas de una película personal que nunca se detiene. Este es el caso de una mujer con una increíble capacidad que vive y sufre con ella.

Una mujer de California llamada Jill Price convive cada día con esta 'su bendición y maldición' al mismo tiempo. El recordar acontecimientos con exactitud es una habilidad que muchos quisieran tener, sin embargo, en este caso, se ha convertido en un dolor de cabeza.



Tienen una enfermedad llamada síndrome de hipertimesia, que a menudo se denomina Memoria Autobiográfica Altamente Superior (HSAM, por sus siglas en inglés).

Mientras que la mayoría de las personas procesan los recuerdos a corto plazo, ella los guarda en su cerebro con detalle. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Qué pasaría si pudiéramos recordarlo absolutamente todo? Esto dicen expertos).

De acuerdo con el portal 'Healthline', los primeros en investigarla fueron neurobiólogos de la Universidad de California, quienes le dieron nombre a este trastorno en el año 2000. Durante el estudio de caso se le practicaron pruebas exhaustivas que corroboraron su condición.



La memoria a corto y largo plazo se almacena en diferentes áreas del cerebro. La página explica que en quienes tienen HSAM muestran una mejora en la precisión y el detalle de los recuerdos con el tiempo.



También, está relacionada con la memoria autobiográfica. Quienes la poseen recuerdan eventos, imágenes, fechas e incluso conversaciones con gran detalle y pueden evocar estos recuerdos sin esfuerzo.

(Le puede interesar: Estos son los alimentos que ayudan a tener una memoria sana).

En una entrevista con el canal 'abc' contó más sobre su caso y las implicaciones que ha tenido que vivir recordando todo su pasado. Según los estudios, su memoria parecía estar vinculada con tendencias obsesivo-compulsivas (TOC).



Su notable capacidad también tiene sus desventajas, en el programa expresó que este don único, como ella lo llama, a veces se siente como una maldición. Mientras que la mayoría de las personas procesan los recuerdos a corto plazo, ella los guarda con detalle.

(Lea también: El angustioso caso de un hombre que vivía en un 'bucle de tiempo' durante ocho años).

La cantidad de recuerdos ha tenido un impacto en su bienestar emocional y la han llevado a sufrir de depresión profunda con repercusiones en su vida personal. Según 'La Vanguardia', experimentaba dificultades en diversas áreas de su vida, siendo afectada por preocupaciones constantes.



No logró alcanzar la independencia y gradualmente adquirió conductas obsesivas, manteniendo el hábito de redactar un diario personal en el que plasmaba todos sus recuerdos.



Con este particular hallazgo, los medios y círculos académicos le prestaron especial atención, logrando así que en 2008 pudiese publicar un libro llamado 'La mujer que no podía olvidar' para contar su historia. Así mismo, se han descubierto más casos que han dado luces sobre el estudio profundo de la memoria.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

