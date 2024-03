El documental 'Quiet on set' que habla sobre abusos en Nickelodeon ya tiene fecha de estreno en Colombia

En las redes sociales se han viralizado fragmentos de 'Quiet on set', un documental de cuatro episodios que revela los más oscuros secretos de los populares programas juveniles de finales de los años 90 y principios de los años 2000 como 'Drake y Josh', 'iCarly' entre otros. La producción ya tiene fecha de estreno en Colombia.

La docuserie presenta acceso exclusivo a informes de figuras clave que han participado en la serie de Schneider en Nickelodeon, incluidos los ex miembros del elenco de All That como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y el director Virgil Fabian, los guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton de The Amanda Show, y Alexa Nikolas de Zoey 101.

La serie también cuenta con el elenco y el equipo de 'iCarly', 'Sam & Cat', 'Victorious' y otras series conocidas. Los episodios también incluyen testimonios de padres de miembros del elenco que intentaron proteger a sus hijos de los acontecimientos en los sets.

A lo largo de cuatro episodios se presentan relatos emocionales, narrando una serie de eventos que han tenido lugar por años, así como historias exclusivas sobre la presencia de depredadores de niños en los sets de filmación.

Las entrevistas, que se completan con imágenes de archivo (algunas de las cuales nunca se emitieron), escenas de programas de televisión y comentarios en las redes sociales, buscan contextualizar y replantear muchos momentos dentro de estas series, que pueden haber parecido sin sentido cuando se emitieron por primera vez, pero que ahora adquieren un nuevo tono.

Bajo el nombre 'El lado oscuro de la fama infantil' la docuserie se estrenará el martes, 16 de abril en Max.