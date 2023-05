La recién coronación del rey Carlos III ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues no se presenciaba este hecho desde hace 70 años, con la investidura de la difunta reina Isabel II.



Uno de los temas que más ha retumbado en las redes sociales tiene relación con un hombre que ha estado utilizando su aspecto y sus dotes de actor para hacerse pasar por el actual rey.

Este actor y también imitador lleva desde hace muchos años interpretando al rey Carlos III. Foto: Facebook: Guy Ingle.

Tanto es su parecido que el mismo intérprete aseguró que no viaja en metro para evitar las miradas y preguntas de los transeúntes. Además, reveló que desde que el ex príncipe de la real familia fue declarado rey, su trabajo ha crecido de una manera exponencial.



El nombre de este famoso hombre es Guy Ingle, tiene 63 años y se desempeña como imitador y animador en Ampthill, Bedfordshire (Reino Unido).



Sus inicios en el mundo del entretenimiento se llevaron a cabo en los años 90. Durante su carrera como doble del rey Carlos III, Ingle ha trabajado con otros compañeros que imitan a personas que hacían parte de la realeza, como por ejemplo Diana, la reina e incluso, por el desempeño en su labor, ha protagonizado una película de Hollywood con grandes actores ingleses.

La coronación del rey ha permitido a este hombre, de alta edad, recuperar una gran cantidad de los ingresos perdidos durante la pandemia de 2020, pues no pudo trabajar por el confinamiento mundial que existió hace tres años.



Actualmente, su trabajo se ha visto muy beneficiado por todos los hechos ocurridos en la Familia real Británica, pues así lo manifestó a los medios ingleses.



"Nunca he tenido tanto trabajo desde la muerte de la reina, ya que Carlos es ahora rey. Esto significa que ya no soy un personaje secundario con respecto a la reina", comentó.

Aparte de esto, Guy dejó claro que es muy fan de la realeza británica y que es imitador de este personaje tan importante a nivel mundial porque sabía que podría ser el mejor en este ámbito.

