'Debería ser divertido': Hugh Grant revela sus desafíos como Oompa-Loompa en Wonka

Hugh Grant, el famoso actor británico, sorprendió a sus fanáticos al compartir detalles sobre su experiencia interpretando a un Oompa-Loompa en la próxima película de Willy Wonka. A lo largo de su distinguida carrera, Grant ha dado vida a una variedad de personajes memorables, pero esta nueva actuación podría ser una de las más inolvidables.

A pesar de la gran expectación que rodea la película, Grant no parece estar tan emocionado como sus seguidores. Durante una reciente rueda de prensa, el protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral' confesó que no disfrutó el proceso de filmación, principalmente debido a la intensa manipulación digital que sufrió para dar vida a su personaje.



"Sentí como si llevara una corona de espinas, muy incómodo", compartió Grant, haciendo hincapié en su descontento con las múltiples cámaras dirigidas a su rostro para permitir que los animadores de Wonka reemplazaran digitalmente el resto de su cuerpo. Su molestia se hizo evidente durante el rodaje, y admitió haber protestado enérgicamente por las condiciones.



El actor también reveló que tuvo dificultades a lo largo de la película, ya que no estaba seguro si debía actuar con todo su cuerpo o solo con su rostro, y nunca obtuvo una respuesta satisfactoria al respecto. "Lo que hice con mi cuerpo fue terrible, y todo fue sustituido por un animador", afirmó.



Cuando se le preguntó si todo el esfuerzo había valido la pena, Grant respondió encogiéndose de hombros, insinuando que no estaba completamente satisfecho con el producto final. Incluso las escenas de baile, que deberían haber sido divertidas, las atribuyó en gran parte a la habilidad del animador.



"Debería ser divertido, pero eso lo hizo el animador", señaló. "Es muy confuso, con toda la tecnología de ahora, no puedes saber lo que realmente está pasando", agregó, antes de recordar una anécdota en la que su padre se preguntó si un oso en la pantalla era real, haciendo hincapié en la desconexión entre la actuación y la tecnología.



A pesar de sus desafíos y su aparente disgusto por el proceso de filmación, Grant dejó en claro que no tenía nada en contra de la película ni del director, Paul King, quien lo eligió para el papel a pesar de su fama de "cascarrabias". King expresó su felicidad por tener a Grant en el elenco y explicó que su elección se basó en la voz única que el actor pudo aportar al personaje de los Oompa-Loompas.



Además, la película de Willy Wonka contará con Timothée Chalamet en el papel de Willy Wonka en su juventud, antes de convertirse en el icónico dueño de la fábrica de chocolates. La película será una precuela de la historia original y se presentará en formato de musical, ofreciendo a Chalamet la oportunidad de demostrar sus habilidades en este género.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.