"Yo voy es a cantar”, dijo Rafael Santos una tarde de 1997, cuando su padre, Diomedes Díaz, le ofreció una importante suma de dinero como parte de su regalo por haberse graduado de bachillerato.

Este dinero tenía como objetivo ser invertido en la educación superior del ahora cantante de vallenato. Aun así, de acuerdo con una entrevista realizada por el medio El Pilón, el artista rechazó el ofrecimiento debido a que no quería ir a la universidad.



(Le puede interesar: ‘Poncho Zuleta’: se revela que su relación con María Marriaga era falsa).

A mí me gusta es el canto, cantando me siento vivo FACEBOOK

TWITTER

Según el medio citado, el 'Cacique de la junta' le habría entregado nada más y nada menos que 10.000 dólares en efectivo (un poco más de cuarenta y siete millones de pesos colombianos actualmente) con el fin de que pudiese tener un futuro distinto al que él tuvo.



No obstante, el artista tenía muy claro que su destino no era "llegar amanecido" a estudiar.



"Lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de mí llegando amanecido un domingo pa lunes, a la universidad. A mí me gusta es el canto, cantando me siento vivo, cantando es la forma de acercármele a la gente, yo soy tímido", le dijo a El Pilón.

También explicó que no quería que asociaran a su padre un un hijo que pudiese llegar "borracho" o "vuelto loco".

Un 'empujoncito'

Sin embargo, finalmente Santos aceptó por insistencia de su padre la mitad del dinero y la utilizó en parte para darse un "empujón" en su carrera profesional.



"Otro Diomedes no va a haber, Santos. Pero vamos a hacer una vaina, toma 5 (5.000 dólares) que yo me voy a bebé 5 (5.000 dólares) y hacé lo que se te dé la gana”, le dijo Díaz a su hijo.



Fue entonces cuando decidió tomar el dinero e invertir en su primer trabajo titulado ‘Para la historia’, el cual hizo en compañía del samario Álvaro López, hijo del quinto Rey Vallenato Miguel López.

La entrevista se dio el marco del lanzamiento de ‘Sigo siendo Rafael Santos’, el nuevo proyecto musical del artista, el cual cuenta con 12 canciones totalmente nuevas y fue estrenado el pasado 10 de febrero de 2023.

Más noticias

Balotas definirán una canción por concursante, en final del Festival Vallenato

Rubén Blades dará cuatro conciertos en Colombia: fechas, lugares y boletería

Imelda Romero Porto, mamá de Peter Manjarrés, falleció en Valledupar

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIIMAS NOTICIAS