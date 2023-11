El día que murieron casi 1000 'rolos' por culpa de un virus que se tomó Bogotá

En el mes de octubre de 1918, una aterrador fantasma se tomó las calles de Bogotá, un ser invisible comenzó a crear toda una película de terror, matando uno a uno a los 'rolos' de la época.



Según lo registró EL TIEMPO, este virus mortal era conocido como la ‘dama española o el ‘abrazo de Suárez.



En 1918 las autoridades de salud del mundo entero encendieron las alarmas frente a un nuevo virus por casos de influencia que se trasladaron hasta la capital de Colombia.



El primer caso de gripe española se dio a comienzos de marzo en Kansas (EE. UU.), cuando el cocinero del campamento de soldados Funston, Albert Gitchell, ingresó a la unidad médica con fiebre y dolor de cabeza. Pero esa misma noche se registraron 100 casos más.



El Dr. Mirabel, periodista de la revista Cromos, describió así la llegada de la gripe española a Colombia:



"Existen dos teorías sobre la llegada del virus al país: pudo arribar mediante un paquete postal proveniente de EE. UU., aunque otra versión afirma que entró por la Costa Atlántica, en un barco que venía desde Barcelona".



Gripa española Foto: Archivo EL TIEMPO/ EL Gráfico }/ Ia Bing

Colombia no se encontraba preparada para enfrentar este fantasma que azotaba las calles y hacía que los 'rolos' cayeran muertos por las calles de Bogotá y el sistema de salud colapsó.



Para la época no se declaró cuarentena, lo que ayudó a que la propagación de este virus fuera muy rápida.



Esta epidemia afectó hasta a el entonces presidente Marco Fidel Suárez, quien tuvo que ver cómo el virus se llevaba a uno de sus seres más queridos, su hijo.



De su duelo no se conoció mucho pues pasó varios días encerrado en su casa, poco tiempo después EL TIEMPO registró una de sus cartas al Congreso de la República.



Suárez realizó un reconocimiento a los miembros del Congreso por su “abnegada conducta”, por haber “permanecido en vuestros puestos y labores a pesar del peligro que la actual epidemia ha creado contra los habitantes de esta ciudad”.

¿Cómo registró EL TIEMPO esta noticia?

Una epidemia de devastadoras consecuencias se tomó a Bogotá. La gente, como fulminada por un rayo desconocido, se desplomaba muerta en las calles. La gripa fue la responsable.



Los cementerios no dieron abasto para darles sepultura a los arrumes de cuerpos. Los hospitales no tuvieron cómo asistir a los cientos de perso- nas que se aglomeraron en sus puertas. El presidente Marco Fidel Suárez se encerró en su despacho para que el mal no lo afectara.



La epidemia aunque tocó a todos los sectores de la sociedad, se ensañó especial- mente con la población me- nos favorecida. Se desnudaron las grandes carencias en salud pública del país. En noviembre, la 'peste empezó a ceder.

¿Cuántas personas mató la gripa española en Colombia?

Colombia tenía 5.855.077 habitantes, de los cuales murieron más de 140 mil personas. Solo en Bogotá, que contaba con una población de 141.639 habitantes, fallecieron más de 1.500 personas.



El Gobierno se vio obligado a crear la Junta de Socorro y a su vez fosas comunes para enterrar a los miles de muertos, ya que el Cementerio Central y el de Chapinero no dieron abasto.

El incremento de los fallecimientos no solo hizo necesario que los presos de las cárceles sirvieran como sepultureros, que cualquier carretilla se usara para transportar los cadáveres a los cementerios, sino también que la alcaldía tuviera que mandar a fabricar ataúdes para “darlos a precios de costo a las clases proletarias” ante los abusos de las agencias funerarias.

