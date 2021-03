El día que Gustavo Lorgia hizo show de magia para Pablo Escobar

Gustavo Lorgia ha sido reconocido como uno de los magos más populares del país; sus shows no solo han sido protagonistas de los programas de televisión de entretenimiento del territorio nacional, sino que además, han hecho presencia en países como Alemania, Argentina, China, Chile, Chipre, Brasil, Ecuador, Egipto España, Francia, Holanda, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, Líbano, México, entre muchos otros, según lo confirma su página web.



Es por eso que sus espectáculos de magia han sido presentados ante grandes personalidades del mundo como por ejemplo el multimillonario Aristóteles Onassis. Pero también fue contratado por personajes tan oscuros como Pablo Escobar, como lo dio a conocer en el programa ‘Se dice de mí’, que dirige la periodista Diva Jessurum.



De acuerdo con el mago colombiano, la fiesta para la que fue contratado fue una primera comunión que se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín, en los años 80. “Había exageradas cosas de regalo, exagerada la fiesta, era como mucho bombo, pero en ese momento no era tanto el boom de ilegalidad, no era tan fuerte lo que pasaba con ellos y no era cuestión de cuidarse uno, sino que era casi que normal en esa época. Pero sí era extraño ver tanto lujo en una primera comunión”, aseguró Consuelo Lorgia, hermana del ilusionista, durante el programa.



La contratación que hacía Escobar para esa época, aseguró la periodista Jessurum, la hacía a través de un intermediario, de tal manera que el artista no se enteraba que iba a presentar un espectáculo al temido capo. De hecho, relató Lorgia, “en ese momento estaba Claudia de Colombia de moda, el mago Lorgia y había un invitado internacional que no recuerdo bien, creo que era Rafael o Luis Miguel”, sin confirmar con exactitud cuál había sido el otro invitado a la ostentosa celebración de primera comunión.



“Como mi padre siempre ha ofrecido de alguna forma un show de grandes ilusiones, entonces era también casi que consecuente que estas personas estuvieran interesadas en este tipo de espectáculos que eran tan grandilocuentes”, aseguró por su parte Gustavo Lorgia hijo, en el programa de ‘Caracol televisión’.



Lorgia no confirmó si se encontró de frente con Escobar, pero sí señaló que tuvo oportunidad de compartir con los familiares. Además, aseguró que aunque le pareció una fiesta extravagante, se trataba de un público fantástico. “Su mamá, su abuela, toda la familia era muy cariñosa. Vi que era una gente muy querida, que era una familia muy unida, y obviamente nunca me imaginé que en su interior fuera, lo que fue”, concluyó el mago colombiano.



Recientemente se conoció que para las celebraciones de Navidad, Pablo Escobar acostumbraba también tener absurdas celebraciones y amuletos que parecían igual de crueles a sus actos.



En una entrevista con el diario ‘El Heraldo’, Laura Escobar, sobrina del temido capo, reveló que para su tío los rezos en época de fin de año eran obligados y que en sus súplicas le pedía a El Niño Jesús de Atocha o al Arcángel San Miguel que no lo encontraran ni sus enemigos, ni las autoridades colombianas y mucho menos, la DEA.



También, que depositaba una moneda de oro, un ojo turco, un pedazo de piedra y algún objeto dorado en una bolsita de terciopelo roja con cordón dorado para Año Nuevo como amuleto que representaba salud, abundancia, prosperidad, amor y gratitud.



