El día que Ed Sheeran fumó marihuana con Snoop Dogg: estas fueron las consecuencias

Durante una entrevista para el podcast llamado ‘Conan O’Brien needs a friend’ el cantante británico Ed Sheeran contó muchas vivencias y anécdotas de su vida musical.



En ella contó que se siente muy contento con que su música le llegue a personas de varias generaciones, desde niños hasta adultos.



Por otra parte, Sheeran contó un momento que vivió junto al rapero estadounidense Snoop Dogg, en un encuentro que tuvieron, concertado con el actor Russell Crowe.

Dicha reunión se dio en la tierra natal de Crowe, Australia, en donde los tres tuvieron un momento único.



Sheeran había asistido a un concierto del rapero y pudo acudir al backstage para encontrarse con este y con el actor.



Sheeran había asistido al concierto con su esposa y su suegra y al terminar el concierto Dogg los saludó efusivamente para luego trasladarse al camerino.



Allí, Sheeran, Crowe y Dogg compartieron una copa de vino, el rapero le dio una cadena de su marca de joyería ‘Death Row Records’ a Sheeran y luego Dogg le brindó un cigarrillo de marihuana.



(Le puede interesar: Ed Sheeran supera los 10.000 millones de 'streams' en Reino Unido y Londres)

Al principio estaba bien. Luego, continué fumando, y más, hasta que sentí que no podía ver nada", relató Sheeran durante la entrevista.



El cantante manifestó que no se sintió decepcionado por el momento y que a pesar de no ser un consumidor frecuente de cannabis, fue bueno compartir el instante con el rapero, a pesar de que se le nubló la vista.



(Lea más: Ed Sheeran lanzará 'Autumn Variations', su segundo álbum en un año)



No solo Sheeran disfrutó de la compañía, Snoop Dogg también quiso compartir el instante en sus redes sociales y lo hizo en su perfil de Instagram.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Ed Sheeran ganó el juicio de plagio por su canción ‘Thinking Out Loud’

Jimmy Butler, estrella de la NBA, podría estar saliendo con Shakira

Shakira y Karol G son las artistas latinas más nominadas en los premios MTV EMAs