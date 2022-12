RBD, uno de los grupos musicales más conocidos en Latinoamérica, fue invitado por Disney en el año 2006 para que participara en un festival navideño que iban a celebrar en uno de sus parques de diversiones.



La agrupación conformada por Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera, se dio a conocer a través de la ‘Rebelde’, una telenovela que narra la historia de un grupo de adolescentes que estudian en el ‘Elite Way School’, un prestigioso instituto de México, en el que la mayoría de sus alumnos tienen algo en común: la música, un poder con el que combaten a ‘La logia’, una organización secreta que tiene como fin mantener la pureza de la clase alta en la escuela y por la cual, muchos jóvenes perdieron al año.

A lo largo de su carrera artística, esta banda compuso éxitos como ‘Sálvame’, ‘Enséñame’, ‘Tras de mí’, ‘Rebelde’, ‘Inalcanzable’, ‘Aún hay algo’, ‘Ser o parecer’ y ‘Solo quédate en silencio’.Además estuvieron nominados a los premios Grammy Latino al mejor álbum de pop vocal por un dúo o grupo en el 2006 y por ser los artistas latinoamericanos con más ventas a nivel mundial.

A pesar de que en la agrupación se separó en el año 2008 porque cada integrante quiso tomar un rumbo distinto de su vida, fueron una leyenda que se escuchó internacionalmente.

Disney y RBD: un inolvidable encuentro y colaboración



Cada año Disney, la empresa de entretenimiento infantil más grande del mundo, celebra la navidad con una temática diferente en todos sus parques de atracción.



En el 2006, la compañía quiso invitar a la agrupación que estaba de moda en ese entonces: RBD, ya que el país que eligió fue México. El nombre de dicho evento se llama ‘Festival Internacional de las navidades Epcot’.

Generalmente, Disney decora para dicho evento sus parques con espectáculos en vivo, fuegos artificiales, conciertos, desfiles, proyecciones del castillo y música para que los niños disfruten del mundo de la magia que tiene la compañía.



De hecho, una de las características del festival es la oportunidad de que haya diferentes pabellones en todo el lugar, decorados con la temática de cada país, para que las personas sepan cómo se celebra Navidad en diferentes lugares del mundo, informó el portal ‘Sidisney’.

Una presentación que les dio reconocimiento mundial

Así que en el 2006, cuando Disney los contrató para que cantaran en uno de sus parques de diversiones, la famosa agrupación hizo todo un espectáculo.



Allí, RBD cantó ‘Tu amor’, un sencillo que lanzaron originalmente entre español e inglés, ya que de esa manera cualquier persona, sin importar la nacionalidad, los podría entender.

“Tu amor, I will Tu amor, I will always be, tu amor, means the world to me, estarás siempre en mi corazón, you're the one in my soul, and I live for tu amor, tu amor, mi amor love you more with each look in your eyes, maybe these simple words will do best to best describe, what I feel in my heart, what I'll feel for all time, how to make you see, how to let you know, how to say how to say how I need you so, with words you understand”, dice el coro de la canción.



Fue así como Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera subieron a la tarima e hicieron el concierto.

Al principio, la banda presentó un carro que tenía la forma del castillo de Disney, en el cual hicieron un desfile por todo el parque.

Las mujeres de RBD estaban vestidas con blusas ceñidas al cuerpo y balacas de Mickey, mientras que los hombres tenían jeans y blusas sueltas con el dibujo del ratón.



En un momento del desfile, el carro frenó y los bailarines que estaban enfrente de él empezaron el show. Allí, todos los integrantes del grupo cantaron e hicieron una presentación memorable.



El evento fue tan importante que los mexicanos fueron acompañados por grandes artistas de la industria como Miley Cyrus, Beyoncé, High School Musical y Andrea Bocelli.

A pesar de que RBD no tocó con esos cantantes, si estuvieron en el mismo evento, algo que le permitió darse a conocer con otro tipo de audiencias y ser famosos, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

El video está registrado en YouTube y cuenta con más de seis mil vistas en la plataforma. En él, los fanáticos de la banda comentaron: “Y muchos todavía dudan de qué tan lejos llegó RBD”, “por qué RBD y HSM no se tomaron una foto, hubieran sido súper icónicos los dos grupos más top de ese momento”, “qué clase de crossover fue eso: RBD, HSM y Hannah Montana”.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias