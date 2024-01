El día en el que rechazaron a Rosalía antes de ser famosa por desafinar en audición

El 25 de septiembre de 1993, nació la española Rosalía, como se le conoce en el mundo artístico. Es una cantante y compositora que se caracteriza por crear nuevos sonidos dentro de la música urbana, puesto que utiliza el flamenco contemporáneo y lo mezcla con géneros como el pop, hip-hop, el trap, el reguetón y la electrónica.



Es reconocida por álbumes como 'El mal querer', en el que se pueden escuchar sencillos como 'Malamente', 'Pienso en tu mirá' y 'Di mi nombre'; pero sin duda uno de sus discos más famosos fue el último que lanzó, llamado 'Motomami', en el que se encuentran temas como 'Abcdefg', 'La combi versace', 'Bizcochito' y 'Candy'.

¿Cómo inició la carrera de Rosalía?

La primera aparición mediática que tuvo la artista fue en el 2008, cuando apenas tenía 15 años, ya que fue una de las concursantes en el 'reality' de España llamado 'Tú sí que vales', en el que interpretó su versión del sencillo 'Como en un mar eterno' de Hanna.



Sin embargo, su presentación no cumplió con las expectativas de los jueces, quienes expresaron que no había alcanzado las notas que esa canción necesitaba: "Rosalía, has desafinado bastante, regularmente durante el tema", a lo que la artista en ese entonces respondió: "No puedo hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar. Sé que me pidió fuerza, pues aquí tiene fuerza".

A pesar de sus esfuerzos y explicaciones ante el jurado, no continuó en el programa de televisión y en su lugar ingresó su contrincante José Antonio. Este momento fue crucial para la vida de la intérprete de 'Con altura', puesto que de allí sacó varias lecciones que le ayudaron a formar su carrera artística, según el medio español 'Cadena100'.



“A los 13 años yo ya sabía que quería cantar y estar en el escenario. Tenía esa inquietud, pero no sabía muy bien cómo abrir el melón porque en mi casa nadie se dedicaba a nada que tenga que ver con la industria”, explicó la cantante en una entrevista con 'Vogue'.



Tras esto, Rosalía explicó cómo fue su llegada al 'show' de talentos: "Vi que había un ‘casting’ en Barcelona. Me salté el colegio ese día para ir con una amiga y conseguí entrar en el programa. Fue una experiencia y aprendí mucho, porque me di cuenta de que te tienes que preparar un montón, así que fue una lección de humildad".



Cuando la intérprete de 'Tuya' cumplió sus 17 años, comenzó a analizar lo que podía cantar y lo que escribía, y a medida que iba creciendo comenzó a ser parte de la producción y de los efectos visuales para crear un concepto propio, según el medio español.



Otro aspecto clave fue el apoyo de sus padres, quienes le dijeron a la intérprete de 'Vampiros': “Que con lo que eligiera que fuera a muerte, que pusiera todo mi ser, mi corazón y mi entrega, que no me quedara a medias. Agradezco que nunca me dijeran que hiciera una carrera para tener una segunda opción más segura. Ellos apoyaron que quisiera ser artista desde el principio, tuve esa suerte”.

Fan le regaló pandebono a Rosalía en pleno concierto en Bogotá

