Michael Jackson es ícono legendario. Su nombre es el acervo de un sinfín de talento que en vida se coronó como el más grande del pop. El rey de reyes que destacó en la industria musical a nivel mundial con un reconocimiento sin precedentes.



El autor de ‘Bad’, ‘Thriller’, ‘Black and white’, ‘Just beat it’, y un largo repertorio de interpretaciones anunció en 1992 un tour en honor al gran éxito de su octavo álbum,'Dangerous'.

La gira contemplaba 39 presentaciones en Europa,19 en Asia y 11 en América Latina, donde se llegó a pensar que Colombia estaba incluida.



Durante un reporte de este diario en dicho año, se especuló que el país tendrían ventaja sobre sus repúblicas vecinas debido a que el ‘Dangerous World Tour’ era patrocinado por Pepsi, según el gerente de mercadeo de la compañía de ese entonces.



“Tenemos muy buenas posibilidades porque acá hemos estado metidos con la música y en eso tenemos poca competencia en Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, hay poco marketing. Argentina parece que es fija y Brasil tiene la ventaja del tamaño. Pero el hecho de que baje a Argentina y Brasil facilitaría luego su presencia tanto en Venezuela como en Colombia, porque disminuirían los gastos “, dijo Pedro Felipe Escarpeta en entrevista con EL TIEMPO.

¿Por qué nunca se pudo presentar en Colombia?

A pesar de la confianza de la filial de lograr la visita de Jackson en la capital colombiana, esta iniciativa nunca llegó a buen puerto. Pues los empresarios no consiguieron establecer contacto directo con el equipo del artista, lo que dificultó iniciar una negociación.



De igual, forma se piensa que otro motivo de su ausencia, habría sido la capacidad logística, ya que Colombia no contaba con los recursos suficientes para abarcar un show de tal magnitud. Tarimas, luces, locaciones y demás, podrían haber sido un detonante, como ocurrió en la visita de los Guns N’ Roses en abril de 1992.



En el país no había los instrumentos requeridos para el evento, la banda tuvo que traer los equipos desde Miami, y el clima incesante afectó el techo que protegía a los artistas, según el empresario Julio Correal en una entrevista con ‘Vice’.



Un tercer motivo habría sido el azote de la violencia que atravesaba a Colombia en los 90. Los carteles de narcotráfico crecían de maneras alarmantes, el paramilitarismo tuvo un recrudecimiento y las Farc seguían implementando el mando en varios territorios de la nación tras las fallidas negociaciones en El Caguán, que trajo consigo los niveles más altos de violencia y el mayor número de ataques con la Fuerza Pública.



Finalmente, el rey del pop solo se presentó en Argentina, Brasil, Chile y México, que tuvieron la dicha de ver a la estrella en un legendario show antes de su muerte en junio de 2009.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

