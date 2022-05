En el más reciente ‘Desafío a Muerte’, la prueba de eliminación de ‘El Desafío: The Box 2022, los integrantes del equipo Alpha pasaron un gran susto luego de que su compañera Alexa se desplomara al suelo después de la competencia.

En la última prueba, un integrante de cada equipo llegó a la arena para debatir quien tendría que abandonar el reality.



Como resultado, Karla tuvo que regresar a su hogar, mientras que Alexa obtuvo el primer puesto.



En medio de la celebración por el triunfo del equipo Alpha, en un momento inesperado, la deportista cayó desmayada. Sus compañeros, al verla tendida en el piso, pasaron un momento de angustia e intentaron socorrerla.



El personal médico del programa llegó al lugar para atender a la atleta, quien solo estuvo un momento inconsciente y despertó después de unos minutos.



La competidora no supo explicar qué le había pasado exactamente, debido a que no se había sentido mal durante la prueba y el desmayo fue repentino.



“Yo empecé a saltar de la emoción y de un momento a otro se me fue el aire; las luces se me fueron apagando y ni siquiera alcancé a cogerlo”, expresó Alexa, refiriéndose a que intentó agarrar el hombro de uno de sus compañeros.



Afortunadamente, los médicos no encontraron ninguna afección grave en su salud, sino que se trató de una descompensación por la intensidad del desafío y una deficiencia en su alimentación de los últimos días.



El momento pasó de ser angustiante a tener algo de risas, ya que la recuperación de la competidora fue inmediata; estaba feliz de permanecer en El Desafío.



Cuando la presentadora del programa, Andrea Serna, le preguntó qué le había pasado, ella simplemente dijo que no sabía y que le pareció muy curioso que, durante la prueba, no le había pasado nada, pero que celebrando sí se le habían ido las luces.

