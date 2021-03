'El Desafío: The Box': así fue el primer beso en el 'reality'

El pasado lunes 15 de marzo a las 8 de la noche se estrenó el reality show de 'Caracol Televisión' 'El Desafío 'The Box'', después de haber tenido que ser aplazado hace un año debido a la emergencia sanitaria decretada en Colombia a causa de la pandemia de covid-19.



En esta edición, que es presentada por la modelo Andrea Serna, de 44 años, y la ex reina de belleza Daniella Álvarez, de 32 años, ya han comenzado a surgir las historias de amor.



Durante el 'Desafío de sentencia y de hambre’, los participantes Karol, del equipo Gamma, y Mono, del equipo Alpha, se enfrentaron y vivieron un tenso momento ya que él la ahorcó cuando ella intentó detenerlo.



Después de la competencia, en la que ganó el equipo Beta, Mono se acercó hacia el grupo del equipo Alpha y le pidió disculpas a la integrante. En seguida se notó la química entre los dos, revelando así un romance que tuvieron hace años.



“¿Estás bien? Oye, la verdad no fue mi intención, no quise hacerlo en realidad. Tu sabes que esto es un juego y yo quiero que estés muy bien. Independientemente de lo que pase”, indicó arrepentido.



Ella le reclamó y le dijo que la había empujado “super duro” y que la estaba ahorcando. En respuesta él le pidió que lo entendiera ya que estaba representando a otro equipo. Ante esto, Karol le dio un pico y lo declaró “disculpado”.



Después el integrante del equipo Alpha le dijo que ella sabía lo que él tenía en el corazón pero que nada de eso podía dejar que se desconcentraran.



Ya cuando estaban calmados ocurrió algo que nadie se esperaba: se besaron para hacer las paces.



Beso entre Mono y Karol

Después de la demostración de amor, la presentadora Andrea Serna dijo frente a todos los grupos que le había "llamado tremendamente la atención" aquella situación y les preguntó a los integrantes qué había pasado exactamente.



"Ella sabe muy bien lo que hay entre los dos", dijo el integrante del equipo Alpha.



Después Karol contó que se conocieron en Neiva y que tuvieron un "cuento" hasta que él se fue a vivir a Medellín y perdieron contacto. De acuerdo con Mono estuvieron juntos durante dos años, pero desde ese momento no habían vuelto a reencontrarse.



Sin embargo, a pesar del tiempo que ha pasado desde aquel entonces, su encuentro en el programa de 'Caracol Televisión' dejó en evidencia que aún hay una conexión muy fuerte y una 'chispa' entre los dos.



