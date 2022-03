Este 2022 'El Desafío' cumplió 18 años de estar al aire en la televisión colombiana. Desde su primera trasmisión, el reality del 'Canal Caracol' se ha renovado, diseñando nuevas pruebas alrededor de diferentes temáticas.

Desde 2021, por ejemplo, a raíz de la pandemia, se creo 'The Box', un complejo deportivo al interior del país que respeta las medidas de bioseguridad y busca al mejor superhumano.

Las 18 temporadas de la producción han tenido drama, competencia, rivalidad y amoríos, el conjunto perfecto que ha sabido ganarse el corazón de los televidentes, pues el programa siempre ha sobresalido en el rating de la franja prime.



'El Desafío 20-04: la aventura' fue el primero en su clase y se grabó en locaciones de República Dominicana. En aquella oportunidad se enfrentaban tres equipos: 'Celebridades', 'Supervivientes' y 'Retadores.

El equipo 'Celebridades' estaba conformado por Isabela Santomingo, Juan Miguel, Paula Andrea Betancur, El Pibe Valderrama, Juan Carlos y Patricia Castañeda. Foto: Archivo EL TIEMPO

Paula Andrea Betancur, ex virreina universal, hizo parte del grupo de famosos, luchó hasta la final y se coronó como la ganadora. En ese entonces, estaban en juego 300 millones de pesos y las votaciones se realizaban vía telefónica. Desde un celular se debía marcar el código 2004 y digitar el número 1 por Mónica Londoño, de los 'Supervivientes', o el 2 por la ex reina de belleza.



¿Qué hace en la actualidad Paula Andrea Betancur?

Paula Andrea Betacur es reconocida por ser la Señorita Colombia 1992, en representación del Amazonas. Su belleza y carisma hicieron que, además, al año siguiente se convirtiera en la virreina universal de Miss Universo 1993, en el que ganó la Señorita Puerto Rico, Dayanara Torres.

Paula Andrea fue una de las favoritas del público en Miss Universo 1993. Foto: Carlos Julio Martínez. Archivo EL TIEMPO

Su paso por el concurso de belleza más importante del mundo la catapultó en el mundo del modelaje firmando contratos con importantes agencias en Colombia y EE. UU. Hizo una pequeña aparición en 'Yo soy Betty, la fea' y participó en 'El Desafío' en 2004 y 2015.



En 1994 se casó Con Juan Carlos Villegas, pero se divorciaron en 2008. Fruto de ese matrimonio tiene tres hijos:Salomé, Mateo y Simón.



Volvió a enamorarse en 2016 cuando conoció al dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, con quien se casó en 2018. Un año después, pese a los diagnósticos del médico, nació su hija Fátima, cuando la paisa tenía 46 años.



"Los médicos no me creían, porque cuando les decía mi edad elevaban sus ojos. El miedo más grande era que tuviera alguna falla genética, pero un día Luismi me dijo que la Virgen de Fátima le había dicho en sueños que las cosas estarían bien y que sería una niña. Por eso la llamamos igual, en honor a ella", le contó Betancur a la revista 'Cromos'.



Así luce Paula Andrea Betancur a sus 49 años. Foto: Instagram: @paulaandreabetancur

Hoy en día está muy feliz en su faceta como mamá, pues asegura que ser madre después de lo 40 le ha dado mayor tranquilidad y le ha permitido aprovechar más el tiempo con su pequeña.



"Estoy en otro momento de mi vida, de más madurez, pausa y tranquilidad, sin el acelere de otros años, entonces puedo decir que, para mí, es la edad ideal para tener hijos", aseguró en una entrevista para la revista 'Hola'.



Paula Andrea Betancur se casó en 2018 con el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta Jiménez. Foto: Instagram: @paulaandreabetancur

En cuanto a su vida profesional, además de su carrera como modelo, Betancur es empresaria, hace algunos años lanzó su línea de productos de belleza e invirtió en un restaurante. Sin embargo, en la actualidad, hace parte del proyecto Luis Miguel Zabaleta Dermatología y tiene su propia marca de lencería PA / BA.



