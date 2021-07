La enfermedad que hizo llorar a Karen en el Desafío The Box

Karen ha demostrado ser una de las participantes más fuertes del Desafío The Box; pero la competencia también saca a relucir momentos dramáticos de los participantes. Karen, por ejemplo, mostró su lado más sensible al recordar una difícil situación de salud que tuvo que vivir debido a dos tipos de cáncer. Pese a esa dificultad, la mujer asegura que nunca se dio por vencida.



(Le puede interesar: ‘No quería más’: Lucho rompe el silencio sobre su salida de MasterChef)

El Desafío The Box está entrando en la ronda semifinal y los competidores están enfrentando el último ciclo para conocer a los 8 jugadores que pasaran a la semifinal.



Por ahora, los equipos cuentan con los siguientes competidores; Alpha tiene a Olímpico, Meli y Sonia; mientras Beta cuenta con Juan Manuel, Pipe (sentenciado), Esteban, Galo, Paola, Madrid y Karen (sentenciada).



(Lea además: ‘Beto’ Coral señala a Andrés Escobar por imágenes de él con su familia)



Karen Lorena Bayona, de 33 años, es una fisicoculturista e ingeniera de petróleos, de acuerdo con Caracol Televisión en el perfil que hizo de la competidora. La historia de Karen en el Desafío parecía haber terminado en el primer episodio, cuando no fue seleccionada para hacer parte de ninguno de los tres equipos iniciales; sin embargo, llegó a ser parte de Omega luego de superar una prueba muy complicada en el Box Amarillo.



Desde entonces, Karen se ha posicionado en el juego como una de las competidoras más fuertes, ganando el Desafío de Capitanas en su momento y manteniendo en alto la bandera de su equipo. Actualmente, está entre los 10 últimos jugadores, con el equipo Beta, y deberá enfrentarse a otra mujer en el Desafío a Muerte para llegar a la semifinal.



(No deje de leer: Joven puertorriqueño ganó la beca Juanes de la Fundación Latin Grammy)



“Sí, yo me iba a morir supuestamente, porque fueron dos tipos de cáncer diferentes. Esa época para mí fue muy dura, deprimida en mi casa, encerrada, llorando. Pero aun así yo no me rendí, pasaban los días y yo decía ‘sea lo que sea yo voy a tener una vida normal hasta que Dios me lo permita’”, explicó en una las entrevistas que han pasado durante el programa.



ELTIEMPO.COM