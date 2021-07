Conozca los ganadores de todas las temporadas de ‘El Desafío’

'El Desafío’ ha sido uno de los programas de entretenimiento más vistos por miles de colombianos, quienes han disfrutado las 17 temporadas de este reality que pone a prueba a sus concursantes con duras competencias físicas y de destreza mental.



(Nota relacionada: Cuánto dinero recibieron los ganadores de 'Desafio The Box').

El ‘Desafío The Box’, su edición más reciente, finalizó el pasado martes 20 de julio dejando como ganadores a los participantes del equipo ‘Beta’, Paola Solano Arbelaez y Gonzalo Andrés Pinzón Gutiérrez, más conocido como 'Galo'.



Estos concursantes se suman al listado de aquellos que se han llevado el premio mayor de este concurso. Conozca los ganadores de todas las temporadas a continuación:

‘Desafío 2004: La aventura’

La primera versión del programa con el nombre ‘El Desafío’ se realizó en el 2004 tras haber transmitido previamente dos ediciones de ‘Expedición Robinson’.



En esa ocasión se tuvo como locación el país vecino de Panamá. La ganadora fue la exreina de belleza y modelo colombiana Paula Andrea Betancourt, quien concursó nuevamente en 2015.

‘Desafío 2005: Cabo Tiburón’

En ese año la competencia se desarrolló en Cabo Tiburón, en el departamento del Chocó; zona ubicada en toda la frontera entre Panamá, Colombia y el Mar Caribe. Por segunda vez una mujer fue la ganadora del reality, siendo la modelo antioqueña Tatiana de los Ríos la campeona.

‘Desafío 2006: La guerra de los estratos’

Esta edición tuvo algunas modificaciones internas, ya que se dividieron a los concursantes en tres grupos que llevaron los nombres de: ‘Privilegiados’, ‘Rebuscadores’ y ‘Llevados’, los cuales se enfrentaron en las pruebas realizadas en República Dominicana.



El ganador fue el barranquillero Alfredo Varela, del equipo de los ‘Privilegiados’, quien conoció en el concurso a la periodista y presentadora Rochi Stevenson, con quien se casó años después.

‘Desafío 2007: La guerra de las generaciones’

En la edición del 2007 compitieron concursantes de diferentes edades, innovando en las categorías y procesos de selección. Los concursantes fueron divididos en los equipos de ‘Pelados’, de entre 18 y 25 años, ‘Cuchachos’, desde 26 hasta 37 años, y ‘Catanos’, de entre 38 a 49 años.



La competencia se desarrolló nuevamente en Panamá y la ganadora fue Isabel Solís una estudiante de Zootecnia que hacía parte del equipo de los ‘Pelados’.

DESAFIO 2007 GURRA DE LOS EXTRATOS

Ganadora Isabel Solis

Equipo los pelados 🤣#DesafioTheBox pic.twitter.com/0vqIDhaMeT — ♎ Angie (@QueencelyJ10) July 2, 2021

‘Desafío 2008: La lucha de las regiones’

Por primera vez los organizadores de la competencia dividieron los equipos a partir de algunas regiones del país. Fue entonces cuando surgieron los equipos de ‘Cachacos’, ‘Costeños’, ‘Paisas’, ‘Santandereanos’ y ‘Vallecaucanos’.



El ganador de la versión del 2008 fue el paisa Juan Pablo Londoño, quien tenía 24 años en ese momento.

Quien no recuerda el Desafio 2008, la controversia Lucha de Regiones, donde el paisa Juan Pablo Londoño formo parte del equipo de Los Costeños y se hizo amigo del que muchos opinan ha debido ser el gran ganador de ese Desafío Juan Jose Sierra. pic.twitter.com/8vxwNzZQQZ — Desafío The Box (@AmigosDesafio) February 28, 2018

(Lea también: Críticas a J Balvin por cover de 'Wherever I May Roam', de Metallica).

‘Desafío 2009: La lucha de las regiones, la revancha’

Al igual que la edición anterior, se respetó la designación de equipos a partir de regiones y se agregó un nuevo grupo denominado ‘Emigrantes’, integrado por colombianos que estaban viviendo en el exterior.



El vencedor de esa edición fue Didier Castañeda, quien vivía en Milán, Italia, y quien siguió en otras temporadas como asesor y planeador de pruebas físicas.

DESAFIO 2009

Ganador Didier Castañeda



Estadisticas:

Muertes ganadas 0

Brazalete fusion 3

Capitanias: 1 primer lugar

Desafio final: Primer lugar

Votaciones: Primer lugar pic.twitter.com/b5ScjyxLV9 — ♎ Angie (@QueencelyJ10) July 2, 2021

‘Desafío 2010: La lucha de las regiones, el brazalete dorado’

En la edición del 2010 los competidores que hacían parte de los seis equipos, bien fuesen ‘Cachacos’, ‘Costeños’, ‘Paisas’, ‘Santandereanos’, ‘Vallecaucanos’ y ‘Emigrantes’ se enfrentaron a duras pruebas que tuvieron como locación nuevamente el país vecino de Panamá.



El ganador en aquella ocasión fue Éider Guerrero, concursante del equipo de los ‘Santandereanos’.

En el año 2010 se realizo El Desafio La Lucha de las Regiones, El Brazalete Dorado siendo el ganador el santandereano Eider Guerrero.

El Ganador de El Brazalete Dorado fue el costeño Jonathan Cure Simons. pic.twitter.com/wP1yjdtATQ — Desafío The Box (@AmigosDesafio) March 2, 2018

‘Desafío 2011: La lucha de las regiones, la piedra sagrada’

Por las versiones anteriores algunos televidentes manifestaron su inconformismo, debido a que solo se estaba permitiendo la participación de concursantes que pertenecieran a determinadas regiones del país o el exterior. Por tal motivo se deshizo el grupo de ‘Emigrantes’ para conformar el equipo de ‘Retadores’, integrado por personas que vivían en otras regiones.



Precisamente, el vencedor de aquel año fue un concursante del nuevo equipo llamado Mauricio Morales.

En el año 2011 se realizo el Desafío: La Lucha de las Regiones, La Piedra Sagrada resultando ganador Carlos Mauricio Morales del equipo de Los Retadores, segun la mayoria merecía su triunfo, hombre competitivo, tranquilo.

Seria bueno volver a verlo de nuevo, no crees? pic.twitter.com/mWBYFHGZ1W — Desafío The Box (@AmigosDesafio) March 4, 2018

‘Desafío 2012: El fin del mundo’

En la edición de este año se incluyó por primera vez el equipo de los ‘Cafeteros’, integrado por concursantes del los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Esta edición se grabó en El Salvador y la ganadora fue Jenny Leidy Moreno, más conocida como ‘Perla’, del equipo de los ‘Cachacos’.

Jenny Moreno "Perla· Cachaca perteneciente al equipo Cafeteros se convirtió en la Ganadora de la edición del Desafío 2012: El Fin Del Mundo, Aunque casi todo el mundo estuvo descontento con esta elección siendo el ganador para mucho Sergio Alejandro Arango "Checho" pic.twitter.com/CxGYVEEpFP — Desafío The Box (@AmigosDesafio) March 5, 2018

‘Desafío 2013: África, el origen’

Los realizadores decidieron llevar esta competencia nacional a Senegal, en África, con el objetivo de conmemorar los 10 años que llevaba el programa al aire. Los concursantes fueron divididos en tres equipos ‘Celebridades’, ‘Sobrevivientes’ y ‘Retadores’.



Por segunda vez consecutiva la ganadora nuevamente fue una mujer: Carolina Jaramillo, integrante del equipo de ‘Sobrevivientes’, quien ya había participado en la edición del 2010.

‘Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches’

En la versión del 2014 la competencia se llevó al país de Marruecos y se enfrentaron los mismos tres equipos. Dentro de los concursantes se destacaron por su participación el humorista ‘Jeringa’, el actor Sebastián Caicedo y la modelo y presentadora Daniella Donado.



Sin embargo, a pesar de no tener un gran reconocimiento, el ganador final fue Wilder Zapata, del equipo ‘Retadores’.

ATENCIÓN: Confirmada la inscripción de WILDER ZAPATA, Rey del "DESAFÍO MARRUECOS 2014" en Corre por tu Vida 5k pic.twitter.com/ubHdmkFihI — Corre por tu Vida 5k (@sobrevive5k) April 7, 2015

‘Desafío 2015: India, la reencarnación’

En esta edición el programa se llevó al continente asiático, siendo India el país en el que se desarrollaron las competencias. En la primera fase los concursantes se integraron a tres equipos llamados ‘Tigres’, ‘Elefantes’ y ‘Cocodrilos’, los cuales, en la segunda fase, pasaron a ser ‘Águilas’ y ‘Cobras’.



La ganadora fue la pereirana Vanessa Posada, del equipo ‘Tigres’, quien fue también exparticipante de la edición del 2012 en el equipo de los ‘Cafeteros’.

Mi favorita para Ganar El Desafio India 2015 es Vanessa Posada. pic.twitter.com/MhPQo0WECn — Delfina Ortiz Godoy (@delfinaz1390) September 28, 2015

‘Desafío 2016: Súper humanos, súper regiones’

Esta edición se grabó en República Dominicana y en ella el nivel de las pruebas subió, ya que los concursantes eran deportistas de alto rendimiento. Regresaron de nuevo los equipos por regiones y el ganador fue Ángel Arregoces, del equipo ‘Costeños’.

Ya próxima la Final del Desafío Super Regiones 2019 recordamos a los 3 últimos Ganadores de esta competencia.

El 25 de Octubre del 2016 el costeño Ángel Arregoces se convirtió en el Ganador de esa edición.

Pertenecías al #TeamAngel? pic.twitter.com/DZOzEnRXzQ — Desafío The Box (@AmigosDesafio) September 15, 2019

‘Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana’

La competencia de ese año se desarrolló nuevamente en República Dominicana, en el sector turístico de Cap Cana, dentro de la misma isla caribeña. En esta edición se le permitió a los eliminados tener la opción de volver a integrarse a la competencia en el equipo de ‘Los desterrados’.



El ganador fue el antioqueño Mateo Carvajal, quien en la actualidad es un reconocido ‘influencer’ en redes sociales.

El Antioqueño Mateo Carvajal Ganador del Desafío Capcana SUPERHUMANIOS pic.twitter.com/sPcAjMlane — MARGARITA BALEN (@MARGARITABALEN) September 19, 2017

‘Desafío 2018: Súper humanos XV años’

En esta edición se creó un nuevo grupo conformado por exparticipantes, el cual fue liderado por los ganadores del 2016 y 2017: Ángel Arregoces y Mateo Carvajal. El gran vencedor fue el taekondista y ganador de medalla olímpica Óscar Muñoz.

‘Desafío 2019: Súper regiones’

En esta edición se siguió con la idea de dividir a los equipos por regiones; no obstante, se incluyeron algunas zonas que no habían participado en ninguna de las ediciones anteriores: ‘Amazónicos’, ‘Llaneros’ ‘Tolimenses’ y ‘Pastusos’.



A diferencia de las versiones anteriores no hubo un ganador, sino que el equipo conformado por cuatro integrantes pasaba a ser finalista. En este caso los ganadores fueron los ‘Costeños’.

El Ganador del Desafío Super Regiones 2019 es el equipo de LOS COSTEÑOS contra todos los pronósticos FELICITACIONES COSTEÑOS¡¡¡¡¡ pic.twitter.com/vvLZJ8eOr9 — Desafío The Box (@AmigosDesafio) September 24, 2019

(Le puede interesar: Ex participante revela cuánto pagan por concursar en ‘El Desafío’).



Tendencias EL TIEMPO