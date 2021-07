'Desafío The Box': exparticipante habla de malestares físicos

El programa 'Desafío The Box' fue uno de los más comentados en redes sociales en las últimas semanas. El tradicional formato volvió renovado este año tras ser aplazado por las restricciones por la pandemia del covid-19 en Colombia.



El pasado 20 de julio finalizó la competencia y ganaron Galo y Paola. Se llevaron un premio de 800 millones de pesos.

Una de las finalistas fue Laura Madrid, una joven de 28 años apasionada por montar bicicleta de montaña y entrenar en el gimnasio, según referencia la página oficial del concurso. Ella contó parte de su historia en el programa y varios usuarios la respaldaron.



En los últimos días, la mujer publicó varias historias en su cuenta de Instagram en las que respondió a las preguntas de seguidores. Una de ellas fue: "¿Vas a estar en el otro 'Desafío'?"



Ella respondió en tono jocoso: "Si me invitan como presentadora para darle guaro a más de uno, voy".



Y agregó: "Porque de lo contrario, no, me duele mucho la espalda, tengo las piernas muy lastimadas, tengo desorden con la comida".



Esto alertó a las personas y ha sido tema de conversación. Varios cuestionaron las condiciones en las que terminan las personas que participan en este tipo de realities.

EL TIEMPO