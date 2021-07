Ex participante revela cuánto pagan por concursar en ‘El Desafío’

Los televidentes de ‘Caracol Televisión’ acompañan sus noches entre semana con la emisión de los episodios del ‘Desafío The Box’, uno de los programas más visto, gracias al esfuerzo de los participantes en cada una de las competencias y pruebas físicas.



La actual edición ha logrado alcanzar grandes índices de audiencia, ya que muchos espectadores se han sentido atraídos por la vida personal de algunos participantes, a los cuales empezaron a seguir incluso en sus redes sociales.



No es la primera vez que lo hacen, ya que es común que luego de aparecer en las pantallas nacionales sus cifras de seguidores se incrementen exponencialmente debido a la exposición masiva que tuvieron.



Precisamente uno de los ex participantes más recordados y seguidos de ‘El Desafío’ es Marlon Restrepo, quien participó en las ediciones del 2001, 2004, 2008 y 2015. Este aficionado por las pruebas físicas compartió con sus redes sociales la que sería “la verdad tras la participación en el reality”.



Entre los temas que mencionó habló de cuánto le pagan a cada participante para concursar: “Digamos que usted es un don nadie, lo escogieron y lo llevaron, a usted le pagan cinco millones de pesos así salga al otro día o tres días después, eso no importa le pagan lo mismo”, inició diciendo.



Luego aclaró que la paga es directamente proporcional al reconocimiento que tenga el sujeto en cuestión: “Depende de la categoría de la fama: si es muy muy famoso cobra 80 o 100 millones de pesos así salga a los tres o cuatro días. Si es una persona que ya ha estado en juegos (…) cobran entre 15 y 20 millones”.

Sumado a esto, aclaró que el monto final que se le entrega al ganador de la temporada se ve reducido, dadas las declaraciones que se deben hacer ante el Gobierno Nacional por el tema impositivo de juegos, rifas y espectáculos:



“Ustedes escuchan (que ganan los participantes) 200, 300, 500 millones de pesos; pues aquí en Colombia sacan el 40 por ciento porque eso es juegos, rifas y espectáculos. Si se ganó los 500 palos multiplique entonces 5x4=20: son 200 palos que le quitan de una”, comentó Restrepo a partir de lo que sería su experiencia.



