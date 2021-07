Cuánto dinero recibieron los ganadores de 'Desafio The Box'

Este martes 20 de julio se llevó a cabo la gran final de 'Desafío The Box'.



El reality de 'Caracol Televisión', grabado en medio de un espacio 'covid-free' en Tobia (Cundinamarca), tuvo como ganadores al representante de los llaneros, Gonzalo Andrés Pinzón Gutierrez (más conocido como 'Galo'), y a la representante del Tolima grande, Johanna Paola Solano Arbeláez.



Luego de más de 80 épicas batallas luchadas en medio de la naturaleza y una temida prueba final llevada a cabo en el Box negro, donde los superhumanos tuvieron que demostrar agilidad, velocidad, fuerza y puntería, 'Galo' y Paola se impusieron ante los otros dos finalistas: Madrid y Juan Manuel.



Así, las presentadoras Daniella Álvarez y Andrea Serna, les entregaron la copa de la historia del 'Desafío' y el tan anhelado premio monetario.



El hombre, de 29 años, y la mujer, de 33, recibieron un total de 800 millones de pesos que serán divididos entre los dos. A esto, se les suma el dinero que los participantes fueron ganando durante la versión número 17 de la competencia.



Sobre lo que cada uno hará con el dinero ganado, ambos dieron una respuesta al finalizar el programa:



"Lo que tengo pensado es hacer unas inversiones. Tenemos una finca familiar y lo que quiero es invertir en ganado y finca raíz”, dijo 'Galo', quien estudió tecnología en telecomunicaciones y también indicó que lo más duro para él durante la competencia fue "haber aguantado hambre. Era mucho tiempo sin comer e ir a las competencias así era muy difícil”.



Mientras tanto, Paola, quien estudió Administración hotelera y actualmente se dedica al fisicoculturismo y el crossfit, indicó que "en este momento no tengo claro que haré con él, pero si quiero invertirlo; lo pensaré muy bien para tomar una buena decisión”. De igual manera, dijo que lo más complicado para ella durante esta versión del reality fue "estar alejada de mi familia" y la "debilidad emocional".



En la final del programa también hubo otro ganador, quien se llevó la suma de 150 millones de pesos tras ser elegido por los televidentes como el 'Superhumano más humano'.



Con el 32% de las votaciones, Óscar Muñoz, mejor conocido como 'Olímpico', fue elegido por los colombianos como el más bondadoso y con más corazón de la competencia.



“Para mí es un orgullo estar acá y representar a mi región, a todo mi país. Siempre con el corazón, dejando todo en cada pista. Se me acelera el corazón a mil” dijo el ganador.



Actualmente, ya se encuentran abiertas las inscripciones a 'Desafío The Box 2'. Los interesados tienen hasta el 31 de agosto para inscribirse en www.caracoltv.com/desafio , llenar el formulario y seguir las instrucciones.



