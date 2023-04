María Rocío Stevenson es una de las presentadoras colombianas más conocidas del país, pues por su sonrisa y su actitud siempre es recordada por todos los ciudadanos.



Su paso por el Canal Caracol fue la que la catapulto como una de las mejores de su profesión, porque brillo en los programas: ‘El Desafío’, ‘Día a Día’ y como reportera en el noticiero de este canal tan importante en el país.

Recientemente, ha vuelto a estar en tendencia por una entrevista que hizo hace unos meses al programa ‘La Red’, en la que expresaba todo lo que ha vivido y contó una de las experiencias más escalofriantes que ha tenido en su vida.



“Yo viví un encuentro personal con Jesús, resulta que yo escuche una voz clarita que me dijo: ‘no te vas a dormir’, yo mire para todos lados y no había nadie. Esta voz me seguía diciendo: ‘no te vas a dormir’, hasta que decidí seguirle la cuerda y esta me dijo que escribiera una frase”, comentó Stevenson en su entrevista.



Gracias a esta frase, la cual, según ella, se la dijo directamente Jesús, le cambió su vida, debido a que la presentadora en sus inicios como celebridad se encontraba muy deprimida.

“Yo no quería vivir, yo no tenía motivación de vivir. Estaba viviendo muchas cosas en donde se juntó todo y yo misma me decía, yo no sirvo para estar aquí, yo que hago”, expreso muy seria la famosa.



Desde el momento en que ella charló con esta voz, su vida daría un giro de 180 grados, pues se comenzó a sentir feliz y más segura de sí misma.



“Tanta seguridad me empezó a dar que mis jefes me felicitaban por mi trabajo y yo me decía por dentro que será si yo sigo haciendo todo exactamente igual, pues era la gracia de Dios que lo cambia todo”, concluyó.

Tras este hecho, la también modelo, decidió dejar su trabajo en Bogotá para construir una hermosa familia en la ciudad de Barranquilla, pues para ella esto lo es todo.



Sin embargo, María Roció hoy en día se desempeña como corresponsal, del programa mañanero ‘Día a Día’, de esta ciudad costera.



“Tome esta decisión por creer en el amor y en la familia” confesó.

En la actualidad, se sabe muy poco de ella, pero lo último que ha hecho es darle al mundo un libro llamado ‘Llaves de amor’ en el que expresa a profundidad toda su relación con Dios y la religión. Además, dijo que en este contesta, por medio de la escritura, todas las preguntas que le han hecho en las redes sociales con relación a su devoción por Dios.



En su cuenta de Instagram se mantiene muy activa, puesto que muestra como es su vida con su esposo, sus cuatro hijos y la religión que practica.

