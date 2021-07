‘Es lo que es’: Andrea Serna responde si El Desafío tiene libreto

Andrea Serna es una de las presentadoras colombianas más conocidas en el país, su amplia trayectoria en la televisión colombiana la ha hecho destacarse y convertirse en una de las más queridas por los televidentes.



Actualmente, la también modelo está al aire gracias a 'El desafío: the box', uno de los programas con más rating de la franja 'prime'. De hecho, desde su transmisión, ha alcanzado hasta 12 puntos de audiencia.

Así las cosas, son tantos los colombianos que se conectan en las noches con la competencia como los interrogantes que surgen, la gran mayoría de ellos relacionados con lo que pasa detrás de cámaras y la relación entre los participantes.



La presentadora respondió las preguntas más comunes de los televidentes. Foto: Instagram: @andreasernafotos

Por ello, aprovechando la dinámica de preguntas de Instagram, Serna decidió responder algunas de las dudas de los televidentes. El más común de ellos: si los participantes siguen algún libreto.



"La respuesta es... no, no y no. No sé de dónde lo sacan", confirmó la presentadora.



“Yo, que sí he estado allí y he presentado tantos formatos que varían entre competencia y convivencia, jamás he visto que a un participante le digan: ‘mira, di esto’ ¡No! Ellos no tienen contacto con la producción", explicó Serna.



Además, aseguró que ella tampoco tiene conocimiento de lo que sucede fueras de las 'cajas', es decir, lo que sucede al interior de las casas, antes o después de la competencia.



"Lo que hacen y dicen, antes o después de pisar las boxes, lo desconozco. Lo veo al aire", resaltó.



En cuanto a su experiencia como anfitriona del programa, destacó que 'El Desafío' es un formato muy exigente para el presentador, pues aunque es pregrabado exige mucha asertividad.



"Al momento de grabar es lo que es, no se repite, cuando se está con los desafiantes se dice lo que se tiene que decir, sin retomar, en la medida de lo posible", dijo Serna.

