'El cuerpo en llamas' es una serie que ha despertado todo tipo de opiniones. La trama gira en torno a Albert López, condenado a 20 años, y Rosa Peral, sentenciada a 25, ambos por el asesinato de Pedro Rodríguez en 2017.

Lo que ha capturado la atención no es solo el crimen en sí, sino cómo se ha representado en los medios, especialmente con la elección de Úrsula Corberó, conocida por su papel en 'La casa de papel', para interpretar a la ex agente de la Guardia Urbana de Barcelona.

Más allá del drama ficticio, Netflix también ha lanzado 'Las cintas de Rosa Peral', un documental que ofrece una mirada profunda al caso, incluido el testimonio de la condenada desde la cárcel y entrevistas a figuras clave involucradas en el caso, como el fiscal y algunos periodistas.

Rosa Peral, que ahora tiene 42 años, creció en una familia tradicional catalana y empezó a trabajar como bailarina en una discoteca a los 16 años. Fue allí donde conoció a Rubén Carbó, iniciando un romance que eventualmente los llevó a formar una familia. Sin embargo, a lo largo de los años, la mujer tuvo diversas relaciones, incluyendo una con un compañero de trabajo, Albert López, y más tarde con Pedro Rodríguez.

Una de las abogadas de Peral señaló que la serie no tiene ninguna consecuencia legal todavía. Foto: Netflix

La batalla legal por un crimen mediático que sorprende en Netflix

Una de las abogadas de Peral, Nuria González, quien es especializada en derechos de la mujer y socia fundadora del bufete Tienes Derecho, argumenta que los medios han ofrecido un enfoque desproporcionado en su defendida, a menudo presentándola de manera negativa y capitalizando su vida personal, mientras que López ha permanecido relativamente fuera del foco mediático. A pesar de que ambos están condenados por el mismo crimen, la mujer ha enfrentado un escrutinio mediático mucho mayor.

“El tema penal tuvo entonces y tiene ahora implicaciones. Ahora volvemos a ver cómo se centran los medios en Rosa, incluso con falsedades. Por ejemplo, dicen que estaba cobrando de Netflix por la serie, cosa que es absolutamente falsa. Tampoco es cierto que ella hubiera puesto una demanda para hacerlo”, dijo inicialmente.

Y añadió: “Todo esto se está centrando sólo en Rosa Peral, cuando hay otro protagonista que también está en la cárcel. Los medios de comunicación están viendo este segundo 'round'. Con la publicación de la serie y de las cintas de Rosa Peral, otra vez todos se han centrado en ella y han vuelto a revivir su vida personal, han buscado todo tipo de informaciones, han intentado volver a ponerla en el centro mientras que el otro condenado está completamente al margen de todo y pareciera que no tiene nada que ver”.

Durante el juicio, Peral y López presentaron versiones contrapuestas de los eventos que llevaron al asesinato de Rodríguez. La ex agente de la Guardia Urbana acusó al hombre de cometer el asesinato y de amenazarla, mientras que él sostuvo que Peral lo instó a cometer el crimen.

González destaca que la miniserie de Netflix no ha tenido repercusiones legales hasta la fecha. Sin embargo, la representación de Peral en la producción ha afectado su vida en prisión. Ha sido trasladada varias veces y ha enfrentado sanciones por hablar con la prensa, a pesar de que esto no está prohibido.

“La serie como tal no tiene ninguna consecuencia legal todavía. Nosotros intentamos que fuera vista por el fiscal de menores antes de que se publicara, y no se dio pie a esa medida. Ahora estamos estudiando interponer otras acciones precisamente por la afectación sobre todo del personaje que interpreta a la hija mayor de Rosa. Las únicas consecuencias que ha tenido han sido para ella. Ha sido doble en prisión. Después de que la prensa la pone en la picota, ella es la que es sancionada por hablar con la prensa cuando eso no está prohibido. Entonces Rosa está sancionada por haber salido al paso de las acusaciones de que se estaba haciendo millonaria con su serie”, indició González.

Peral intentó legalmente detener la producción de la serie, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), argumentando que se estaba infringiendo su "derecho al honor", pero su demanda fue rechazada por falta de competencias.



Con respecto a las acusaciones que recaen sobre su defendida, y que apuntan a que Peral recibió compensaciones económicas por la producción, González explica: “La ley del derecho al honor dice que los condenados con sentencia firme no pueden hacer negocio que les haga lucrar de su propia condena. La ley prohíbe en este caso que Rosa lucre con eso”.



En contraste, Peral autorizó el documental, en el que habla en primera persona. “La serie es ficción en la que no se ha pedido permiso a nadie ni se han tomado grabaciones, ni tiene por qué responder a la verdad. Sin embargo, responde a la realidad en muchos puntos y en otros no, en lo que les interesa argumentalmente, y eso confunde mucho las cosas”, añadió la letrada.

Se ha hablado mucho de Rosa Peral en las últimas semanas ¿Que opináis de ella? pic.twitter.com/xPmIQ2dqkK — Alba Porter 🆕 (@AlbaPorterKC) October 20, 2023

Para Nuria, además del hecho concreto, se vivieron otras condicionantes asociadas a la “violencia mediática, comunicativa y misoginia social: "Hay dos personas condenadas exactamente por los mismos hechos, una es un hombre y otra es la mujer del hombre, ambos están condenados por asesinato. De la mujer sabemos todo sobre su vida personal, sexual, todo se ha vendido, se ha expuesto como algo negativo. Siempre se ha querido vender esa imagen de mujer fatal, mientras que se ha querido soterrar una imagen de hombres manipulados por ella”.



“Rosa parece la absoluta culpable de todo por su vida personal. Eso no pasa con los hombres, por lo tanto estamos de un caso clarísimo de violencia comunicativa contra una mujer por el hecho de serlo, porque, repito, es el mismo delito, la misma condena y sin embargo de él no sabemos nada: lo que hace, ni lo que hizo. Un hombre y una mujer no son tratados igual. Ni por la prensa ni por la sociedad”, concluyó Nuria Gónzález.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.