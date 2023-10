'No te confundas': el cruce entre Melina Ramírez y Amparo Grisales en 'Yo me Llamo'

Las noches de los colombianos se vuelven entretenidas gracias al reality de imitación más importante del país con ‘Yo me llamo’.



El pasado lunes se dio otra noche de eliminación para los imitadores y una interpretación fue el centro de atención.



Se trató de la participación del imitador del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien en esta oportunidad, interpretó la canción ‘Yo perreo sola’, la cual es considerada por muchos como un himno de empoderamiento de las mujeres.

El imitador decidió hacer su presentación, tal como lo hace el artista en el vídeo, vestido de mujer, por lo que lució una pinta similar.



Esto ocasionó los comentarios de los jurados y presentadores del reality, como fue el caso de Amparo Grisales y Melinda Ramírez, quienes debatieron sobre el concepto de piropo.



La jurado caldense afirmó que aunque el mensaje de empoderamiento de la canción es claro, también hay que tener en cuenta que muchas veces recibir un piropo está bien, no obstante, Melina Ramírez afirmó que a muchas mujeres no les gustan los piropos.

De inmediato, Amparo Grisales le dijo que no confundiera el concepto, que una cosa es recibir un halago y otra es escuchar de parte de los hombres un comentario vulgar.



Como respuesta, Ramírez afirmó que en Grisales tenía razón y que no se puede esconder un halago detrás de una grosería.



Todos estuvieron de acuerdo con que la participación de esta noche de Bad Bunny, los dejó gratamente sorprendidos y el imitador pudo continuar en el show.



No obstante, tres fueron los imitadores que fueron elegidos para no continuar en el reality, estos fueron Alejandro Fernández, Paulina Rubio y Amy Winehouse, quienes no convencieron al jurado con sus interpretaciones y tuvieron que despedirse del escenario.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

