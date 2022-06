Las reuniones que ha llevado a cabo el presidente electo Gustavo Petro con líderes políticos como Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe, con quienes ha tenido marcadas diferencias en el pasado, han sido de los más comentado en redes sociales durante los últimos días.

Estos diálogos han sido tomados con humor por muchos usuarios, quienes aseguran que si los líderes políticos pueden reconciliarse, cualquiera también puede hacerlo.



A ese tipo de mensajes se sumó Fernán Martínez, reconocido representante de artistas que por varios años fue mánager del cantante colombiano Juanes, pero las cosas no terminaron bien entre ambos y han tenido fuertes diferencias en los últimos años.



"Si las cosas siguen así, Petro me va a reconciliar con Juanes", escribió Martínez en su cuenta de Twitter. Por su parte, Juanes se mostró receptivo a reconciliarse con su exmáneger y le respondió: "Siempre agradecido, Fer. Aquí estoy".

Aunque la relación laboral entre Juanes y Fernán Martínez duró 11 años, esta no terminó bien y el empresario de artistas ha hecho fuertes críticas contra el cantante y lo ha calificado de ser una personas "despreciable" y "desagradecida".



Cuando se rompió la relación entre ambos, Martínez dijo sobre a Juanes a medios de comunicación: “No puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Es un personaje que no quiero ni encontrármelo. Para hablar de Juanes hay que tener en frente un brujo, un abogado, un toxicólogo, un juez, la policía".



Sin embargo, el artista paisa ha sido diplomático en las respuestas que ha dado cuando le han preguntado sobre la relación con su exmánager. Por ejemplo, en una entrevista con el programa 'Suelta la sopa', de Telemundo, aseguró: "Yo quiero quedarme con el recuerdo de los años que trabajamos juntos y tanto mi familia como yo le mandamos bendiciones".



