El contraste de la fama: así es la vida de 'Kid Pambelé' después del éxito mundial

ntonio Cervantes Reyes puso en alto el nombre del país cuando se convirtió en campeón de boxeo. Más conocido como ‘ Más conocido como ‘ Kid Pambelé ’, tuvo una vida llena de éxitos y derrotas. Después de estar en la cima, la pérdida más grande que tuvo este luchador fue contra las drogas.

Su origen fue humilde. Nació en San Basilio de Palenque, el 23 de diciembre de 1945, y solía embolar zapatos, y vender pescado hasta que descubrieron su talento. Su entrenamiento dio frutos el 28 de octubre de 1972 en Panamá.

“La gente de Colombia y otros países me recuerda bastante, ya que yo puse en alto nuestra bandera y nuestro himno nacional, aquel 28 de octubre de 1972, con ese campeonato que le di a Colombia, allá en Panamá, contra mi amigo Alfonso 'Peppermint' Frazer. Nosotros no teníamos campeones, yo fui el primero”, dijo el exboxeador en una entrevista para ‘Caracol Sports’.

Así, se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo del país. Su éxito llenó de orgullo a los ciudadanos y se convirtió en una leyenda, ya que en múltiples ocasiones pudo defender su título.

Todo el mundo lo alababa. Desde alcaldes hasta artistas, quienes lo homenajearon en sus composiciones. El gran ‘Kid Pambelé’ quedó inmortalizado en varias canciones, como ‘Pambe’ de Carlos Vives y ‘Pambelé’ de Los Melódicos.

Sin embargo, desde 1980 comenzó a perderse en el mundo de las drogas y hasta hace poco pudo recuperarse.

“Me metí de lleno en la droga en 1980, estaba en Venezuela. Andaba en otra y me creía Dios. Provoqué cosas peligrosas. No me faltó nada para entrar a la cárcel y hoy lo puedo contar. Ahora vivo tranquilo, aferrado a la vida en mi casa, lo único que me quedó de todo el dineral y miles de dólares que gané, lo demás se perdió en rumbas”, confesó en una entrevista para ‘La Nación’.

En la actualidad, vive en Bolívar junto a su esposa Carlina en la única vivienda que pudo conservar. Ella es quien lo ha acompañado a lo largo de su recuperación y nunca lo abandonó, incluso cuando lo perdió todo.

“No quiero recordar eso ya, quiero estar quieto ya”, indicó el exboxeador en una entrevista para ‘Testigo Directo’.

“Él ahora no está consumiendo, pero hay que tenerlo así, bajo medicamentos, luchando con él y pidiéndole a Dios que tenga misericordia y lo sostenga con su mano poderosa, porque esto no es fácil. Gracias al Señor, a pesar de su vida desordenada, lo veo bien, aunque no haya plata, está bien”, declaró Carlina para el medio.

A sus 78 años, Antonio Cervantes Reyes pasa sus días tranquilo en casa junto a su esposa. Dejó las drogas y las victorias del pasado solo son viejos recuerdos.

'Kid Pambelé' en 'Enséñame a ser Héroe'



Más noticias en EL TIEMPO

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO