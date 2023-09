La vida de Amy Winehouse estuvo marcada por su talento musical y una serie de desafíos personales que, finalmente, condujeron a su fatídico destino. Nació en Londres en 1983, en una familia modesta de origen judío. A una edad temprana mostró su capacidad para interpretar canciones de Frank Sinatra.

A los 10 años, Amy experimentó dos momentos que tuvieron un profundo impacto en su vida: el divorcio de sus padres y su entrada en la Escuela de Teatro de Susi Earnsh, donde comenzó a desarrollar su talento artístico.



A los 16 años, firmó su primer contrato con el productor Simon Fuller en 1999, lo que marcó el inicio de su carrera musical. Poco después, en 2002, se unió a EMI, allí conoció a Salaam Remi, quien sería el productor de sus dos álbumes más icónicos.

La cantante británica de jazz y soul, Amy Winehouse.

En su corta carrera, la cantante revitalizó los géneros del R&B y el soul con su voz única y su estilo inconfundible. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de luchas contra las adicciones y problemas de salud mental.

En el punto más alto de su carrera Amy salió con Blake Fielder

Durante el apogeo de su carrera, Amy lanzó su primer álbum, 'Frank' (2003), esta fue una producción que la catapultó a la fama y el estrellato.



Este disco contó con canciones escritas por ella, las cuales estuvieron enmarcadas por una fuerte influencia del jazz. Algunas como 'Take the Box', 'You Sent Me Flying', 'I Heard Love Is Blind', 'Someone to Watch Over Me', 'What It Is', entre otras, fueron parte del repertorio. Este álbum recibió elogios de la crítica y le valió sus primeras nominaciones a los prestigiosos Premios Mercury Music y los BRIT Awards.

En ese punto en el que su carrera despejó, Winehouse conoció a Blake Fielder Civil. Esta relación marcó un antes y un después en su vida. Se conoce que se tornó en un amor tóxico, marcado por una infidelidad por parte de él.

En una primera ruptura, al poco tiempo, la británica decidió darle una segunda oportunidad. Incluso, contrajeron matrimonio en Estados Unidos. Tras esto Amy comenzó a consumir varios medicamentos y alcohol, lo que afectó, gravemente, en su salud.

Este fue el consejo de su mamá antes de que Amy falleciera

La tragedia se vio venir desde tres días antes de su muerte, cuando acudió a una presentación de Dionne Bromfield. En el evento intentó cantar, pero su voz no alcanzó las notas.

Este episodio fue un indicativo de que su salud estaba en grave declive. Al día siguiente, su madre, Janis Winehouse, encontró a la cantante en un estado grave y se dio cuenta de que había tenido una recaída.

En ese momento, Janis le dio un consejo a su hija que reflejaba su preocupación y amor de madre. Le dijo que "ya no tomará más". Sin embargo, Amy no siguió las palabras de su madre y, unas horas después, falleció.

La trágica escena se desarrolló en su apartamento de Camden, Londres, donde Amy Winehouse fue encontrada inerte en su cama sin signos vitales.

Su música y legado está marcado por su talento y letras llenas de sentimiento. La cantante forma parte del Club de los 27, un grupo de artistas que murieron, justamente, a los 27.

Amy Winehouse, 10 años de su muerte

CAMILA SANCHEZ FAJARDO *Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.