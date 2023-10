El consejo de Esperanza Gómez para mantener una relación duradera

La reconocida actriz y modelo, Esperanza Gómez, ha compartido sus valiosos consejos para mantener una relación duradera. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento para adultos y una personalidad carismática, Gómez ofrece una perspectiva única sobre el amor y las relaciones.

(Lea también: Las tres reglas de Esperanza Gómez para que su esposo se acueste con otras mujeres).

Esperanza Gómez, quien se dio a conocer como 'Chica Águila' en el año 2000 y representó a Colombia en el certamen Miss Playboy TV en 2006, ha mantenido su estatus de celebridad gracias a su versatilidad en el mundo del entretenimiento.



Además de su carrera en la industria para adultos, Gómez se ha aventurado en la creación de contenido relacionado con la sexualidad a través de su pódcast 'Hablando claro con Flavia Dos Santos' y se ha destacado en la plataforma OnlyFans como una de las modelos colombianas más seguidas.

Con una carrera que se ha expandido a nivel nacional e internacional, Gómez no solo es conocida por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos sino también por su franqueza sobre temas relacionados con la sexualidad.

(Siga leyendo: Esperanza Gómez vende una réplica en goma de sus partes íntimas en 324 mil pesos).

Esperanza Gómez da un consejo fundamental para el éxito en las relaciones de pareja

En su cuenta de Instagram, Esperanza Gómez publicó un video en el que comparte un valioso consejo sobre las relaciones de pareja. En este, enfatiza la importancia de mantener la privacidad y la comunicación con la otra persona.

Según Gómez, una vez que una pareja se casa o establece un compromiso, es fundamental contar con un 'círculo cerrado' en el que solo están involucrados los dos miembros de la relación. Evitar hablar de los asuntos personales de la pareja con amigos, familiares u otros terceros es esencial para preservar la intimidad y evitar conflictos innecesarios.

En ese sentido, la actriz señaló que permitir que otros entren en ese círculo puede llevar a problemas y posiblemente a la destrucción de la relación.

Aunque reconoció que este consejo puede ser difícil de seguir en la práctica, lo considera esencial para el éxito de una relación.



Los seguidores de Gómez en las redes sociales valoraron positivamente su consejo, aunque algunos se preguntaron si había aprendido esta lección de su relación anterior, en la que estuvo casada con dos hombres a la vez.

(De interés: Esperanza Gómez cuenta los actores que más recuerda en su carrera de cine para adultos).

Las tres reglas de Esperanza Gómez para las relaciones abiertas con su esposo



La famosa actriz de películas para adultos, ofreció detalles sobre las reglas que ella y su esposo siguen en su relación abierta en una reciente entrevista en el podcast 'Piso Cero'.



Gómez explicó que, en su relación, su esposo tiene la libertad de mantener relaciones sexuales con otras mujeres, pero bajo ciertas condiciones.

La primera regla es que él no puede pasar la noche con la mujer con la que haya tenido relaciones sexuales, lo que implica que después del encuentro, debe llevarla a casa o pagarle el taxi.

Otro acuerdo importante es que su esposo no puede dar besos apasionados a sus parejas fuera de la relación. Según Gómez, los besos apasionados desencadenan celos en ella, por lo que se han establecido límites claros en este sentido.

La última regla, y posiblemente la más estricta, es que si Gómez no está disponible o fuera de la ciudad cuando su esposo tenga la oportunidad de tener relaciones sexuales con otra persona, él tiene la autonomía para decidir. Sin embargo, si tiene relaciones sexuales con otra mujer y no le informa dentro de una semana, Gómez considera esto como una infidelidad y el final de la relación.

"Yo le digo: Si yo al sexto día me doy cuenta que tú te comiste esa vieja y no me contaste, para mí es infidelidad, ¿por qué?, porque te lo quedaste, te quedaste callado, lo ocultaste’. Ahí para mí se convierte en infidelidad y al día 6 se termina la relación", indicó la modelo.

Esperanza Gómez: 'Yo no soy solo pornografía, quiero que me dejen de discriminar'



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza revelan fotos de su luna de miel

No todo es fútbol, estos son los millonarios negocios que tiene James Rodríguez

Esta es la millonaria ganancia generada por Taylor Swift en su gira ‘The Eras Tour’