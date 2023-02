El periodista Diego Guauque dio a conocer en días anteriores que había sido operado de un sarcoma en su abdomen, el tumor fue removido parcialmente y ahora el comunicador deberá someterse a una serie de quimioterapias.

Diego Guauque habló con EL TIEMPO y contó: “Se te pasan muchas cosas por la cabeza, hablas mucho con tu familia... yo tenía claro que tenía que hacer esto por mi esposa y por mi hija porque son las personas a las que más les haría falta”, expresó para este diario.



Su esposa, Alejandra, ha sido su apoyo en estos momentos de dificultad: “Aleja tiene un corazón muy bondadoso. Se compenetra mucho con los personajes que sufren injusticias en sus historias. Es un ser humano increíble, sensible, divertido, inteligente y muy tierno”, reveló Diego a la revista Vea.



Otro de los que se pronunció sobre el estado de salud de comunicador fue su jefe, Manuel Teodoro, quien hizo algunas bromas al periodista y envió un conmovedor mensaje.



“Diego, te saluda tu jefe. Si tú crees que te escapaste de los consejos de redacción del lunes, exigentes y que te ponen a sudar, te equivocaste”, indicó Teodoro, desatando las risas de Guauque.



Adicional a esto, le envió un mensaje de esperanza y de fuerza en el proceso que enfrenta:



“Este percance, digamos pequeño obstáculo, no va a impedir eso [que trabaje en el programa], ¿sabes por qué? Porque estás destinado a vivir muchos más años. Y mientras estés en esta tierra, que va a ser por muchos años más, te pienso sacar más historias”.



Para finalizar, el director de 'Séptimo día' mencionó: "Fuerza, amor, estamos orando, pero sabemos que la ciencia, la tecnología medicina y el buen sistema de salud que tenemos en el país, te va a salvar la vida”.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS