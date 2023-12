El conmovedor mensaje de la hija de Paola Turbay por la pérdida de su mascota

Paola Turbay se ganó el corazón de los colombianos cuando ganó el reinado de belleza en 1991. Desde ese entonces, ella se ha vuelto una celebridad en el país y de vez en cuando se le puede ver actuando en distintas producciones, por ejemplo, recientemente protagonizó la novela 'Ana de Nadie'.



Esto la ha ayudado a acumular una gran cantidad de seguidores en sus redes, los cuales siempre están pendientes de su trabajo y de su vida privada, incluso, de la de sus hijos Alejandro Estrada, Emilio y Sofía.

En las últimas horas, Sofía Estrada Turbay, la hija mayor de la exreina, publicó en redes sociales que sufrió la perdida de una ser querido muy importante para ella y se trata de su mascota, un perrito llamado Bandi.



Por esta razón, ella quiso dedicarle unas emotivas palabras a su perro, que fue su fiel compañero durante años.



Por esta razón, ella quiso dedicarle unas emotivas palabras a su perro, que fue su fiel compañero durante años.



“Pasan los días y aún no me la creo. 11/22 te fuiste de mi vida y agradezco por cada beso, caminada, llorada, pensamiento, mordisco, risa y momento que compartimos”, comenzó escribiendo en su público.

Asimismo, añadió: “Gracias por enseñarme sobre el amor incondicional, por siempre amarme sin barreras, por acompañarme en las buenas y en las malas y por siempre llenar todas nuestras vidas de risas y amor”.



(Lea también: Manuela, hija de Pablo Escobar, deberá pagar millonarios impuestos por propiedades).



Por último, comentó que ha sido muy duro aceptar la realidad de que su partida. "Tengo el corazón roto, pero agradezco que después de 7 meses de estar separados, logramos arruncharnos una noche más, como nos gustaba”, concluyó.



Sus seguidores han lamentado la situación y le han dejado varios mensajes de apoyo. "Lo siento mucho, Sofi. ¡Te mando un fuerte abrazo!"; "Te acompañó en tus noches solitarias y, en tus días tristes, te enviaré mis energías con mucho amor"; "Te mando un abrazo enorme. Mi sentido pésame"; "Ay linda, lo siento tanto, te envío un abrazo", son algunos de los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

