El conmovedor homenaje de una joven graduada a su padre embolador

Recientemente se dio a conocer un video de una joven mexicana, de 25 años, que decidió hacerle un homenaje a su padre el día de su graduación como Administradora de Empresas.



Debido a la pandemia de covid-19 no pudo llevar a ningún invitado a su ceremonia de grado y por eso decidió sorprenderlo, con el birrete puesto, en su zona de trabajo.



“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza pero gracias a él hoy me gradué”, se lee en unos carteles que sostiene la joven frente a la cámara, añadiendo que “este logro es de los dos ¡Lo logramos papá!”.



Por su parte, su progenitor se encuentra de espaldas realizando su labor como embolador mientras la recién graduada cuenta un poco de su historia.



“Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero pero trabajaba el doble o el triple para que no nos faltara nada”, escribió la joven.



Mientras tanto, el padre le relata a su cliente, quien en realidad es el asesor de trabajo de grado de su hija y está grabando toda la sorpresa, que su situación económica se ha complicado a causa de la crisis sanitaria actual (que ya ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en México) y que hay días en los que solo tiene de 1 a 4 clientes.



“Es un esfuerzo enorme el que estoy haciendo (pagándole la universidad a su hija) pero es para que salga adelante”, cuenta el señor.

Debido a la pandemia de covid-19 la joven mexicana no pudo llevar a ningún invitado a su grado de Administradora. Foto: Captura de video

De repente, la joven interrumpe a su papá en medio de la embolada de zapatos y le pide que se siente. Al principio el hombre se muestra un poco avergonzado con el cliente hasta que le dicen que es un conocido de la recién graduada.



Ahí es cuando la hija comienza a embolar sus zapatos - tal y como él lo hace a diario por ella - , y a dedicarle unas bellas palabras de agradecimiento. “Me he dado cuenta que en todo este tiempo nunca te he boleado los zapatos”, comienza la mexicana.



El padre sacó adelante a su hija a pesar del abandono de su esposa. Foto: Captura de video

Luego le confiesa que cuando era más pequeña le avergonzaba su trabajo, sin embargo, “me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho”, indica, añadiendo que siempre será el hombre de su vida.



En el video, que ya acumula casi 1 millón de ‘Me gusta’, se puede ver la reacción del padre orgulloso que no pudo contener las lágrimas ante tan especial gesto. De igual manera, hay más de 11 mil comentarios que señalan que “existen papás que son unos guerreros y sacan a sus hijos adelante”.



