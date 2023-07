Este 20 de julio se llevaron a cabo la edición número 20 de los Premios Juventud en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. La gran ganadora de la noche fue Shakira, quien fue homenajeada como Agente de Cambio y además ganó ocho premios: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor canción para mi ex, Girl Power, Mejor urban track, Mejor canción pop/urbano, Tropical mix y Social dance challenge.

Cuando la barranquillera recibió sus premios, dio un emotivo discurso sobre lo que significan sus fans para ella.



“Muchísimas gracias… Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”, comentó.



Asimismo, agregó: "Celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes, quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, una mejor persona”.



Después de un tiempo, Shakira volvió a subir al escenario a recibir, de las manos de Kany García, su premio como Agente de Cambio, el cual le fue otorgado por el trabajo que ha hecho con su fundación 'Pies Descalzos'. En ese momento, la intérprete de 'Monotonía' volvió a dar un emotivo discurso en el que hacía referencia a sus hijos y a las injusticias que se pueden ver hoy en día.



"Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación Pies Descalzos y Patricia Sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia. Así que esto también es para ustedes", empezó diciendo.



Además, comentó: "Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar".

Una de las partes más conmovedoras del discursos, fue cuando menciono a sus hijos Milan y Sasha, a quienes les quiere enseñar que no hay que ser una persona muy importante en este mundo para generar un cambio.



"Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milán. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más", afirmó.



También mencionó que en las redes sociales, se han dado a conocer diferentes historias que hacen que las personas se cuestionen y busquen la verdad.



"Hoy que está Milán y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político, ni siquiera, u ocupar un lugar de poder, ni ser famoso, ni rico", contó.

Para finalizar, comentó: "Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y que usted es son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio. Muchísimas gracias".

