El comercial viral contra el sexting que narra el horror tras mandar fotos desnuda

En los últimos años, los ciberdelitos se han vuelto más frecuentes, lo que se considera uno de los mayores problemas de internet, que a pesar de sus beneficios, muchos delincuentes lo utilizan para estafar y acosar usuarios.



El sexting es uno de esos malos usos que se le ha dado al internet, que consiste en compartir fotos o videos de contenido sexual a través de dispositivos como celulares y computadores.



En esta práctica se han perjudicado muchos jóvenes, incluso menores de edad, que han sido objeto de acoso.

Las autoridades han implementado diferentes estrategias para proteger a los usuarios de internet para que no caigan en estos ciberdelitos, pero todavía quedan personas que caen en ellos.



En Países Bajos, las autoridades junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad han creado contenido para redes sociales, en las cuales advierten sobre los riesgos.



(Lea más: IAmorosexual: la nueva orientación sexual de enamorarse de la Inteligencia Artificial)

Cuatro minutos para compartir con vuestros hijos si tienen móviles.pic.twitter.com/XYRK5ksFre — Javi Padilla (@elpady) March 2, 2024

La joven entra en un momento de depresión y estrés que hasta piensa en quitarse la vida para acabar con el acoso.



Más adelante, se muestra al joven que recibe las fotos pensando si en realidad vale la pena compartir las fotos y decide no hacerlo.



Las autoridades neerlandesas señalan: “Piensa antes de seguir adelante”.



Varios internautas han comentado la publicación, mencionando estar siempre cerca de los hijos para saber con quién andan y vigilar sus redes sociales.



(Le puede interesar: Corte considera que el ‘sexting’ con menor de 14 años es un delito sexual abusivo)



"Creo que también hay que sacar un aprendizaje muy importante: de arropar a las víctimas y no culpabilizar", "Creo que te equivocas!!! Hay que enseñarles a las adolescentes que no deben enviarles fotos desnudas a otros adolescentes. ESE ES EL MENSAJE Y NO LA "BUENA FE DE EL CHICO A NO ENVIARLA", "los jóvenes de la actualidad no dedicarán 4 minutos de su tiempo en ver un video", "El final no me gusta, lo que se debe enseñar es a no compartir ciertas intimidades en las redes, con nadie, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video viral.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así es cuando el ‘sexting’ y el ciberacoso se vuelven tragedias: ¿qué hacer?

El 'sexting' entre Napoleón y su esposa en medio de batallas y la infidelidad

Así puede protegerse de una posible filtración de fotos o videos íntimos