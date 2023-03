Iván Lalinde es uno de los presentadores más populares y, a la vez, más queridos de la televisión colombiana. Unos lo recordarán por su paso por el ‘El Precio es Correcto’, otros lo harán por su participación en algunos formatos de ‘La Voz’ -junior y senior- y algunos más por su aparición en el programa matutino ‘Día a Día’.



En medio de sus compañeros de set Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, el periodista se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los televidentes y, también, en el de los invitados al programa. No obstante, su personalidad extrovertida tampoco lo ha librado de protagonizar algunos comentarios polémicos.

Hace unos días estuvo bajo el escrutinio público tras criticar el aspecto de Karol G en el videoclip de ‘TQG’, la colaboración musical que realizó la artista paisa con Shakira. Y, recientemente, lo volvió a estar tras lanzar un controvertido comentario en medio de una conversación con Valentina Lizcano, quien estuvo como invitada en ‘Día a Día’.



La actriz, recordada por su participación en producciones como ‘La reina del Flow 2’, ‘El secretario’ y ‘Polvo carnavalero’ contó ante las cámaras que enfrente de su vivienda están realizando una construcción, lo que ha desencadenado que los obreros le lancen piropos. Esta situación, incluso, ha obstaculizado que su pequeña hija concilie el sueño.

Al escuchar el relato de la también presentadora, Iván Lalinde quiso dar su opinión al respecto. “Esto es típico”, dijo el periodista. No obstante, su comentario no fue bien recibido por Lizcano, quien se mostró en desacuerdo al argumentar que este tipo de situaciones no son justificables.

Entre otras cosas, Lizano dejó en claro que los piropos por parte de los obreros no eran nada más que una falta de respeto para ella y para su hija. Como si fuera poco, señaló que ella no se viste para los hombres.

Ante la posición de la actriz, Lalinde quiso aclarar que su intención al lanzar su comentario no era normalizar el acoso, sino enfatizar en que es una realidad común en la sociedad, incluso para los hombres. El programa matutino, por su parte, tampoco quiso pasar por alto la conversación entre las celebridades y, a través de una publicación en Instagram, resaltó la opinión de Lizcano.



“La actriz Valentina Lizano está totalmente de acuerdo con los piropos, en lo que no está es con la forma en la que se ha desvirtuado la palabra, ya que esto debe ser un halago y no un comportamiento grosero como algunos hombres lo muestran en ocasiones”, escribió el programa televisivo en su cuenta de Instagram.

El tema tampoco quedó ahí. Unas cuentas horas después, mediante otro clip publicado por ‘Día a Día’, Valentina quiso reafirmar su postura y señalar que el feminismo no es movimiento en contra de los hombres, sino de intentar hacer a un lado la normalización de algunas conductas masculinas como, por ejemplo, el acoso callejero.



En esa línea, ratificó la necesidad de visibilizar, alzar la voz ante este tipo de casos y normalizar la conversación en torno al respeto hacia las mujeres. “Usar la voz de las redes sociales para informar y educar en el respeto a la mujer (...) El respeto empieza por nosotras y para poder poner límites tenemos que alzar la voz”, dijo la actriz ante la cámara.

A través de sus historias de Instagram, Lizcano actualizó a sus seguidores con respecto a los piropos que recibe por parte de los obreros y dijo que, después de buscar a la ingeniera de la obra, pudo establecer contacto telefónico con ella para hablar de la situación y, de ser posible, cuidarse entre mujeres.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO